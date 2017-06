Keine Einbahnstraße über Lößnitzbach Die Straße An der Jägermühle und die Weinbergstraße bleiben doch in beide Richtungen für den Verkehr offen.

Es sollte ein Versuch sein: Die Stadt wollte eine Einbahnstraße für den südlichen Teil An der Jägermühle und den ersten Abschnitt der Weinbergstraße bis zur Lößnitzgrundstraße anordnen. Das wurde im Mai verkündet. Inzwischen ist diese Idee wieder vom Tisch. Man habe die Einbahnstraße vorerst auf Eis gelegt, sagte Radebeuls Zweiter Bürgermeister Winfried Lehmann bei der letzten Stadtratssitzung.

In der Mitte der Strecke quert die Straße die Schienen der Schmalspurbahn. Der Bahnübergang ist schlecht einsehbar. Obwohl die Brücke über den Lößnitzbach neu gebaut und die Straße saniert wurde, hat sich an den Sichtverhältnissen nichts geändert. Der Einbahnstraßentest sollte zeigen, ob dort weniger Unfälle passieren, wenn der Verkehr nur noch von einer Seite über die Schienen rollt. „In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Unfällen in Zusammenhang mit der Schmalspurbahn“, hatte Ingolf Zill, Leiter der Verkehrsbehörde, die Einbahnstraße damals begründet.

Doch Anwohner und Bürger waren von dieser Idee offenbar wenig begeistert. Es seien etliche Hinweise bei der Stadtverwaltung eingegangen, sagte Lehmann. Auch im Stadtrat war der Vorschlag bereits kritisiert worden. Uwe Wittig (Freie Wähler) sagte, dass der Verkehr dort durch eine Einbahnstraße ausgebremst würde, nachdem die Straße für fast eine Million Euro saniert wurde.

Die Stadt nahm die Kritik ernst. Vorerst müssen Autofahrer für die Fahrt von Oberlößnitz nach Niederlößnitz nun also doch nicht der Umweg über die Meißner Straße nehmen.

