Keine Eigenheime am Siedlungsweg Der Bebauungsplan geht jetzt von einer eher gewerblichen Nutzung der Fläche aus. Mit Freibad-Option.

Der Stadtrat hat den neuen Bebauungsplanentwurf für die Fläche hinter dem Statistischen Landesamt zwischen Siedlungsweg und Friedensstraße gebilligt. Die vor einem Jahr ins Spiel gebrachte Eigenheimsiedlung ist vom Tisch. Stattdessen wird nun die Entwicklung von Gewerbeflächen favorisiert, die sich von der Schallbelastung her an die Umgebung anpassen müssen. Genau in diesem Punkt war – umgekehrt betrachtet – der Eigenheimstandort gescheitert.

Die Planer hatten schon vor zwölf Monaten mehrere Immissionsschutzkonflikte herausgearbeitet, die einer Wohnbebauung entgegenstehen. Dies betraf unter anderem das Heizwerk der Ewag, das kaum zu verlegen ist und nun stattdessen modernisiert werden soll. Auch die Frühanlieferung des Edeka-Supermarktes stand einer Wohnbebauung entgegen. Der neue Bauplanentwurf sieht nun sogar zweckmäßige Erweiterungsmöglichkeiten für den Einzelhandel vor. Außerdem bleibt die Erweiterung des Schwimmhallenareals für ein Freibad möglich. Bauplanfestlegungen berühren die Eigentumsverhältnisse nicht. Die Schwimmhalle ist nach wie vor in Trägerschaft des Landkreises. (SZ)

