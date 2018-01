Keine Container für Verwaltungsmitarbeiter

Eigentlich sollten die gut 646 Mitarbeiter der Stadt, die im Bürogebäude an der Grunaer Straße/St. Petersburger Straße arbeiten, im Sommer 2019 ausziehen. Die TLG hatte als Eigentümer andere Pläne. Die Stadt plant ein neues Rathaus am Ferdinandplatz. Deshalb sollten rund 450 der Bediensteten zunächst in Containern untergebracht werden.

Doch das hat sich nun erledigt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich mit der TLG auf die Eckpunkte verständigt, dass die Verwaltung bis Ende 2025 an der Grunaer Straße bleiben darf. So würde die Stadt laut Hilbert rund 18 Millionen Euro sparen, im Vergleich zur Container-Variante. Derzeit sind in dem Gebaudeensemble das Haupt- und Personalamt, der Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen, der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen, das Rechtsamt, das Straßen- und Tiefbauamt, das Umweltamt und das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft untergebracht. Dafür zahlt die Stadt mehr als 66 000 Euro Miete, plus Betriebskosten, pro Monat. (SZ/awe)

