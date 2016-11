Keine Container für die Grundschule Lehrer, Erzieher, Schüler und Eltern klagen über Bedingungen an der Bannewitzer Schule.

Der Goppelner Matthias Voigt hatte in der jüngsten Sitzung des Bannewitzer Gemeinderates ein wichtiges Anliegen. Er ist Mitglied im Elternrat der Bannewitzer Grundschule „Am Marienschacht“ und drückte seine Betroffenheit aus. „Die Schule ist stark ausgelastet, das Personal zunehmend belastet“, sagte Voigt vor dem Rat. Bisher werden an der Schule neun Klassen unterrichtet. Das sei bereits eine mehr als ursprünglich vorgesehen. „Ab dem Schuljahr 2017/18 kommt wahrscheinlich noch eine weitere Klasse hinzu, wenn wieder drei neue erste Klassen zustandekommen“, so Voigt. Denn nach diesem Schuljahr verlassen nur zwei vierte Klassen die Schule.

Die Lehrer und der Elternrat bitten die Gemeindeverwaltung, die für die Schulgebäude in ihrem Gebiet zuständig ist, deshalb um einen Container. „In dem könnte eine Klasse unterkommen. Er ist sinnvoll und pädagogisch vertretbar“, sagte Matthias Voigt. Die Lehrerschaft würde diese mögliche Erweiterung ihres Schulgebäudes gern in Anspruch nehmen.

Doch für so eine Lösung sieht der Bannewitzer Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) keine Möglichkeit. „Wo wollen Sie den Container denn aufstellen?“, fragte er. Der Schulhof sei dafür zu klein. „Außerdem würde ein Container die Gemeinde mehrere Tausend Euro im Jahr kosten, die uns dann wieder bei der Sanierung der Schule fehlen“, so Fröse. Für Container gebe es kein Fördergeld vom Freistaat. „Und außerdem muss ich den irgendwann wieder abgeben und habe nichts Bleibendes im Ort geschafft“, so Fröse. Der Bürgermeister wirbt bei den Schülern, Lehrern und Eltern um Verständnis. „Bannewitz investiert in die Schulsanierung fast eine Million Euro.“ Sollte die geplante Dreifeld-Turnhalle in den kommenden zwei bis drei Jahren tatsächlich gebaut werden, könnten in der alten Schulturnhalle weitere Klassenräume entstehen.

