Keine Chance mehr auf den Aufstieg

Die sofortige Rückkehr in die Verbandsliga bleibt den Handballfrauen von der HSG Weißeritztal in diesem Jahr verwehrt. Nach der 25:30-Niederlage gegen den ESV Dresden, eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte der Bezirksliga, sind auch alle theoretischen Aufstiegschancen dahin. Immerhin ein kleiner Trost: Der Klassenerhalt ist praktisch sicher.

Wie im Hinspiel, das die HSG knapp verloren hatte, agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Zur Halbzeit führte der Tabellendritte aus der Landeshauptstadt mit 16:14. Nach dem Seitenwechsel kämpften die Gäste furios und drehten die Partie. Doch die HSG, bei der Mandy Ulbricht mit sieben Treffern erfolgreichste Weißeritztalerin war, legte nicht nach. Durch drei aufeinanderfolgende Ballverluste eroberte der ESV die Führung zurück und behielt sie bis zum Ende der packenden Partie.

„Nach der tollen kämpferischen Leistung wiegt diese nächste Niederlage umso schmerzlicher, weil wir einen Punktegewinn in den eigenen Händen hielten“, sagte Weißeritztals Doreén Klein. „Aber wie schon so oft in dieser Saison liegt es einfach an unserer Chancenverwertung.“ Nun empfängt der Tabellensiebente am Sonnabend in Freital den Sechstplatzierten USV TU Dresden III. (skl)

