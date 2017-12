Keine Chance für Trickbetrüger

Einbruch in Gaststätte

Meißen. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Anschließend stahlen sie eine Registrierkasse mit rund 550 Euro Bargeld. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen der Polizei noch keine Angaben vor.