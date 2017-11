Keine Chance für längere B178? Sachsens Verkehrsministerium sieht große Hindernisse für einen Bau zwischen A4 und A15.

Das Foto zeigt das Ende der B178 zwischen Löbau und Weißenberg kurz vor der Ortslage Särka. Bis hier hin ist die Straße vierspurig ausgebaut. © Uwe Soeder

Das Dresdner Verkehrsministerium gibt den Forderungen aus der Oberlausitz nach einer Verlängerung der neuen B 178 über die A 4 hinaus bis zur A 15 kaum Chancen. „Eine Weiterführung der B 178 nach Norden wurde bereits beim ersten gesamtdeutschen Bundesverkehrswegeplan 1992 aus Umweltschutzgründen ausgeschlossen und wurde folglich von den Ländern Brandenburg und Sachsen weder zum Bundesverkehrswegeplan 2003 noch zum Bundesverkehrswegeplan 2030 angemeldet“, teilte das Ministeriums auf SZ-Anfrage mit. Sie „betrifft zudem einen Raum, der aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte beziehungsweise -entwicklung ein hohes Maß an naturschutzfachlich wertvollen Flächen aufweist.“ So würde das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft von der Straße zerschnitten. Darüber hinaus fahren auf den parallel verlaufenden Bundesstraßen 97, 115 und 156 nur so wenige Autos, dass sich laut Ministerium ein derart gravierender Eingriff in die Umwelt nicht rechtfertigen lässt.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Strukturwandels im Lausitzer Kohlerevier und der übervollen A4 waren zuletzt Forderungen nach einer Weiterführung der B178 laut geworden.

