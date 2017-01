Keine Chance für Erhalt der Schafbrücke

Die seit mehr als einem Jahr gesperrte Schafbrücke in Kalkreuth hat offenbar doch keine Zukunft. Das wurde jetzt im Ortschaftsrat diskutiert. Die Brücke über die Röder war beliebt bei Spaziergängern, die von der Siedlung und der Straße Schäferei in Richtung Schule und Sportplatz liefen oder per Rad fuhren. Doch das marode Bauwerk wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt (SZ berichtete). Die Landestalsperrenverwaltung will die Brücke zwar verkaufen, doch vorher soll ein Gutachten erstellt werden, um die Sicherheit beim Betreten zu garantieren. Diese Analyse würde rund 15 000 Euro kosten. Nach Ansicht von Holger Conrad vom Ortschaftsrat würde so ein Gutachten ergeben, dass die Brücke neu gebaut werden muss. „Die Träger müssen ausgewechselt werden, auch das Fundament ist zu sichern – da kann man gleich von vorn anfangen“, sagt der Kalkreuther. Niemand will deshalb die Brücke kaufen, auch die Gemeinde Ebersbach nicht. Dennoch beschäftigen sich die Kalkreuther immer wieder mit dem Bauwerk, weil Spaziergänger und Schulkinder nun einen großen Umweg in Kauf nehmen müssen. (krü)

zur Startseite