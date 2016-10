Keine Chance für Einbrecher Horst Thuma macht seine Laube winterfest. Mit cleveren Tricks hält er unliebsame Besucher vom Kleingarten fern.

Horst Thuma vom Kleingartenverein Schöne Höhe in Copitz verschließt seine extra gesicherte Bungalow-Tür. © Kristin Richter

Trotz des leichten Nieselregens an diesem Donnerstagmorgen sieht es in dem Garten von Horst Thuma nicht trostlos aus. Die letzten Rosen leuchten tapfer gegen den grauen Tag an, orangefarbene Hokkaido-Kürbisse liegen auf der Veranda vor der Laube, dicke Boskop-Äpfel umrahmen die Szenerie. Aber die ertragreiche Ernte interessiert den 77-Jährigen im Moment nicht. Vielmehr geht es ihm darum, seine Laube und das Grundstück winterfest zu machen. Er ist Profi, denn die Parzelle im Kleingartenverein Schöne Höhe in Copitz pachtete er bereits vor 28 Jahren.

Einbrecher haben bei ihm wenig Chancen. Das liegt vor allem an der besonders gesicherten Eingangstür des Bungalows. „Es ist eine Sonderanfertigung mit 18 Millimeter dickem Panzerglas“, berichtet er. Die zwei Bewegungsmelder am Gebäude sind schon scharf gestellt.

Um Langfingern erst gar keine Anreize zu bieten, hat er technische Gerätschaften, wie Häcksler und Rasenmäher, bereits im Keller seiner Mietwohnung in Copitz eingelagert. Die Toilettentür an der hinteren Seite des Gartenhäuschens besitzt ein Extra-Sicherheitsschloss.

Glücklicherweise scheint der Kleingartenverein überhaupt wenig Probleme mit Einbrechern zu haben. „Es ist nur einmal etwas passiert. Das war zu DDR-Zeiten, die Diebe sind damals noch auf frischer Tat erwischt worden“, erinnert sich Thuma. Für Sicherheit auf dem Areal sorgen die Mitglieder auch untereinander. Obwohl im Winter keine Gartenarbeit anliegt, zeigen sie Präsenz. „Ich komme zweimal in der Woche auf mein Grundstück, um nach dem Rechten zu sehen“, erklärt Thuma. Bei diesen Kontrollgängen hat er nicht nur seine Parzelle im Blick, sondern auch die der Nachbarn.

Nachdem er den Gartentisch sorgfältig abgedeckt und die Tür fest verschlossen hat, schnappt er sich eine Schaufel, um zwei Reihen Erde im Kartoffelbeet auszuheben. „Da kommt verrotteter Schnitt rein, das ist prima Dünger“, sagt der Fachmann. Ein Geheimtipp, der ihm eine frühere Ernte als seinen Kollegen der umliegenden Gärten beschert.

Überhaupt ist er mit der Ernte in diesem Jahr recht zufrieden. Von den Brombeerranken konnte er daumengroße Früchte abzupfen. Daraus macht seine Gattin Lisa Marmelade beziehungsweise friert die Früchte ein, sodass im Winter Vitamine gesichert sind.

Thumas Spezialität? Das sind die zahlreichen Weinreben, die sich malerisch um seine Laube winden. Aus den 30 Kilogramm Trauben wird er diesem Jahr zehn Liter Wein gewinnen. Die Gärung findet gerade statt. „Das ist dann immer ein ganz besonderer Tropfen“, stellt Horst Thuma fest. Natürlich bekommen auch Freunde ein Glas ab. „Aber nur die besten“, schränkt der Pirnaer mit einem gutmütigen Schmunzeln ein. Überhaupt lässt er andere an den Erntefreuden teilhaben. Gute Bekannte dürfen sich auch selber etwas in meinem Garten pflücken“, erklärt Thuma.

Magere Tomatenernte

Pures Gärtner-Glück? Nein, etwas mager fiel die Tomatenernte in dieser Saison aus. Horst Thumas größter Feind ist die Braunfäule, die 50 Prozent des Ertrags dahingerafft hat. Im nächsten Jahr wird Thuma diesem zerstörerischen Pilz den Kampf ansagen und eine leichte Plane über das Tomatenbeet legen.

Thuma hält einen Moment mit dem Graben inne und schaut auf sein kleines Paradies. „Der Garten ist mein Rückzugsort, der mich körperlich fit hält.“ Aber auch geistig. Denn als Fachberater in der Sparte nimmt er regelmäßig an Schulungen teil, die der Territorialverband Sächsische Schweiz der Gartenfreunde anbietet. Die Schnittseminare der Sächsischen Gartenakademie in Pillnitz lässt sich der Pirnaer ebenfalls nie entgehen.

Dabei geht es ihm nicht nur um die Flora. Auch auf die Tierwelt hat er ein waches Auge. Damit sich eine möglichst hohe Artenvielfalt in seinen Garten entwickeln kann, bastelte er jüngst ein Insektenhotel. Es ist bereits überbucht.

Unterdessen wird es Mittag. Die zwei Reihen sind aufgegraben. Morgen kommt Thuma wieder, um den Verschnitt unterzuheben. „Das muss vor dem ersten Frost geschehen“, sagt der Experte.

