Keine Chance beim Spitzenreiter In Bietigheim halten die Füchse nur 30 Minuten lang mit – dann wird der Druck zu stark.

Füchse-Trainer Hannu Järvenpää machte seiner Mannschaft in Bietigheim keinen Vorwurf. Sie habe beim Sieg am Freitag gegen Frankfurt zu viel Energie gelassen, um zwei Tage später auch noch gegen die bislang stärkste Mannschaft der Saison 60 Minuten lang Paroli bieten zu können. © Gunnar Schulze

Das Normale ist eingetreten: Die Lausitzer Füchse haben nach ihrem 6:1-Überraschungssieg über den Meister Löwen Frankfurt am Freitagabend 48 Stunden später beim Spitzenreiter Bietigheim nicht nachlegen können und mit 6:1 verloren. „Wir haben am Freitag beim Sieg gegen Frankfurt zu viel Energie liegen gelassen und sind hier auf das stärkste Team getroffen, das in dieser Saison bislang gegen uns gespielt hat“, suchte er nach dem Spiel nach Gründen für die hohe Niederlage. Und er deutete an, dass es mit zwei Torhütern und 15 Feldspielern – also genau drei Reihen und ohne Reserven – eben besonders schwer ist, binnen so kurzer Zeit zwei Topleistungen abzurufen.

Der Spielverlauf bestätigte den Füchse-Trainer, denn 30 Minuten lang hielten die Gäste das Spiel offen. Die Steelers machten zwar von der ersten Minute an Druck und Füchse-Torwart Franzreb war mehrfach gefordert, aber die Füchse setzten auch Nadelstiche. Götz fuhr einen gefährlichen Konter und Schmidt verpasste die Scheibe im Slot nur knapp (3.), Neuert schoss bei einem 2:1-Konter knapp vorbei (7.). Dann aber lag der Puck im Füchse-Tor, nach einer aus Füchse-Sicht unglücklichen Aktion. Die Scheibe sprang von der Bande vor das Tor, prallte an Torwart Franzreb und blieb hinter ihm liegen. Ein Füchse-Spieler versuchte noch zu retten, aber Preibisch war schneller und brachte die Scheibe im Tor unter. Weil bei der Aktion das Tor verschoben wurde, schauten sich die Schiedsrichter den Videobeweis an, entschieden aber auf Tor. Danach nahm der Druck der Gastgeber noch zu. Die Füchse kamen teilweise kaum noch aus dem eigenen Drittel, verhinderten aber mit viel Kampfkraft und einem starken Franzreb einen weiteren Gegentreffer und konnten sich gegen Ende des Drittels wieder etwas befreien. Eine Unterzahl überstanden sie relativ problemlos.

Im Mitteldrittel nahm der Druck immer weiter zu, Franzreb musste all sein Können aufbieten, um das 2:0 zu verhindern. Ex-Fuchs McKnight hatte zwei Riesenchancen, traf aber zweimal den Pfosten. in der 30. Minute war es dann so weit: die Füchse, wechselten ihre Spieler nicht schnell genug, die Steelers bekamen eine 2:1-Situation und ließen Torwart Franzreb nach einem Querpass keine Chance. Der Druck wurde auch danach nicht kleiner, die Füchse schafften es zeitweise kaum, den Puck aus dem eigenen Drittel zu bekommen, dass sie auch wechseln konnten. Als Verteidiger Geiseler seinen Schläger verlor und es nicht schaffte, ihn wieder aufzunehmen, nutzte das Schoofs zu einem Pass durch seine Beine, Mvc Neely netzte vor dem Tor ein. Das 3:0 (36.), das war wohl allen Beteiligten klar, bedeutete die Vorentscheidung, zumal wenig später Hauner auch noch auf 4:0 erhöhte.

Im Schlussdrittel kamen die Füchse gegen das Tempo reduzierende Gastgeber etwas besser ins Spiel. Nach einer Chance für Owens liefen sie allerdings in einen Konter, den McKnight gegen den für das Schlussdrittel eingewechselten Kessler eiskalt nutzte. Unverständlich war, warum die Bietigheimer angesichts der klaren Führung mit auch harter Spielweise noch mehrere Strafen nahmen. Die Füchse kamen so zu einigen guten Chancen, trafen einmal den Pfosten und innerhalb einer nur sechssekündigen doppelten Überzahl durch Roope Ranta zum Ehrentreffer. Schlusspunkt der Partie war ein umstrittener Treffer für die Gastgeber, als Torwart Kessler den Puck schon sicher zu haben schien, die Bietigheimer aber nachsetzten und vom Schiedsrichter recht bekamen.

Am kommenden Freitag müssen die Füchse zu den Heilbronner Falken, am Sonntag kommen die Ravensburg Towerstars. Da sind wieder Punkte drin.

Statistik

Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

1:0 Alexander Preibisch 8:23 (Assist: Zientek, Auger)

2:0 Alexander Preibisch 30:25 (Weller, Hüfner)

3:0 Tyler McNeely 35:54 (Schoofs, Brown)

4:0 Norman Hauner 38:16 (McNeely)

5:0 Matt McKnight 43:00 (Auger, Hüfner)

5:1 Roope Ranta 49:39 (Überzahl 2, Owens, Eriksson)

6:1 Alexander Preibisch 57:52 (Schoofs)

Bietigheim Steelers

Tor: Sharipov

Verteidigung: Brown, Borzecki – Prommersberger, Steingroß – Hüfner, Auger – Schwarz

Sturm: Lukes, Sommerfeld, McKnight – hauner, Weller, McNeely – Zientek, McPherson, Preibisch – Schoofs

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb (40:00), Kessler (20:00)

Verteidigung: Kania, Owens – Mücke, Bär – Hoffmann, Geiseler

Sturm: Boiarchinov, Just, Schmidt – Tegkaev, Eriksson, Ranta – Neuert, Götz, Warttig

Schiedsrichter: Roland Aumüller, Bastian Haupt

Strafen: Bietigheim 8 + 3 x 10 (Hauner, Brown, Weller), Weißwasser 6

Zuschauer: 3 378

zur Startseite