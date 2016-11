Keine Chance auf einen Kreisverkehr Stop and go, statt fließendem Verkehr. Die Pirnaer Südumfahrung wird wahrscheinlich mit einer Ampelkreuzung an die bisherige B172 angeschlossen werden.

Pirna. Die geplante Pirnaer Südumfahrung wird voraussichtlich nicht mit einem Kreisverkehr auf die bisherige B 172 zwischen Sonnenstein und Krietzschwitz eingebunden. Derzeitige Pläne sehen an dieser Stelle eine Ampelkreuzung vor. An dieser Bauart entzündete sich in der Vergangenheit immer wieder Kritik, weil viele einen Kreisverkehr als die sinnvollere Variante ansehen, da dort der Verkehr flüssiger fließe. Allerdings hat nach Auskunft der Deges, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, der Bau eines Kreisels wenig Chancen. Laut der Deges sei die Ampelkreuzung Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses und damit manifestiertes Baurecht. Und man dürfe nur das bauen, was auch genehmigt worden ist. Es sei unwahrscheinlich, dass die einmal gewählte Variante noch einmal geändert werde.

Nach Auskunft der Deges würden darüber hinaus Kreisel eher bei gleichrangigen Straßen errichtet. An der betreffenden Kreuzung stoßen aber künftig eine Bundesstraße und eine zur Ortsstraße herabgestufte Trasse aufeinander. Zudem müsse beim Bau einer Ampelkreuzung am geringsten in die umliegenden Flächen eingegriffen werden, ein Kreisverkehr benötige wesentlich mehr Platz. Und es würden Ampelkreuzungen favorisiert, wenn man einen bestimmten Verkehrsstrom durch die Schaltung bevorzugen will – was bei der Südumfahrung der Fall sei. (SZ/mö)

