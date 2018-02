Keine Beschlüsse mehr in Weißwassers Amtsblatt Die Stadtverwaltung will die Bekanntgabe nur noch während der Stadtratssitzung durchführen. Die Maßnahme ist zulässig, aber umstritten.

SPD-Stadträtin Kathrin Jung beklagt mangelnde Transparenz in Weißwassers Rathaus. (Symbolbild) © Joachim Rehle

Weißwasser. Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) hat bei der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt, dass die Stadtverwaltung künftig auf die Bekanntgabe von Beschlüssen über das Weißwasseraner Amtsblatt – was über die Internetseite der Stadt zu beziehen ist – verzichtet. Künftig würden etwa nicht-öffentlich gefasste Beschlüsse nur noch während der Ratssitzung bekanntgegeben werden. Das lasse die Sächsische Gemeindeordnung zu, so Pötzsch. Hintergrund dieser Maßnahme ist eine Anfrage von SPD-Stadträtin Kathrin Jung während der Novembersitzung im vergangenen Jahr. Dort hatte sie sich erkundigt, ob die Beschlüsse, Stadtrat Hartmut Schirrock (Wir für Hier) als stellvertretender Oberbürgermeister in Abwesenheit von Torsten Pötzsch unterzeichnet hatte, wirksam sind. Kathrin Jung habe diese im Amtsblatt entdeckt.

„Meine Frage bezog sich nicht auf die Veröffentlichung im Amtsblatt“, so Kathrin Jung, „sondern ob die Beschlüsse vom Stellvertreter hätten unterschrieben werden dürfen.“ Die Frage, so entgegnet Torsten Pötzsch, habe die Stadt an die zuständige Rechtsaufsicht des Landkreises weitergeleitet, aber bislang noch keine Antwort erhalten. Kathrin Jung kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Anfragen der Stadträte „oftmals unzureichend von der Verwaltung beantwortet werden“ und sich die Beantwortung der Fragen zudem häufig hinzögen. „Dass es nun keine Veröffentlichung der Beschlüsse mehr gibt, fördert nicht die Transparenz von Entscheidungen“, so Kathrin Jung.

