Keine Bedenken gegen Geländer Das Geländer soll auf der Treppe vor dem Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau errichtet werden. Dafür werden Spenden gesammelt.

Blick auf das Zittauer Theater. © Matthias Weber

Ulrich Rosner vom Landesamt für Denkmalpflege hat grundsätzlich nichts gegen ein Geländer, das auf der Treppe vor dem Zittauer Theater installiert werden soll. Das teilte der für den Landkreis zuständige Gebietsreferent dem Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ auf dessen Anfrage mit. Das Geländer soll in der Mitte der unteren und oberen Treppe errichtet werden. Der Theaterverein sammelt dafür seit Monaten Spenden, bisher sind rund 900 Euro zusammengekommen. Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hatten die Theaterfreunde auch eine größere finanzielle Rücklage für den Geländerbau beschlossen. Dieser soll, so das Ziel des Vereins, in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden. Für das Projekt ist noch eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung notwendig, die bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Görlitz beantragt werden muss. „Um älteren Menschen einen Besuch im Zittauer Theater einfacher zu machen, wollen wir das Geländer installieren“, erklärt Vereinsschatzmeister Jens Hentschel-Thöricht. (SZ/jl)

Spenden für das Theater-Geländer können auf folgende Bankverbindung überwiesen werden: Freunde des Zittauer Theaters e. V., IBAN: DE38850501003000115527

