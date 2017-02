Keine Ausnahmen bei Pkw-Maut für Grenzregion Die Infrastrukturabgabe wird vom Ministerium verteidigt. Einen Hoffnungsschimmer für die Gegner gibt es aber noch.

Bei der geplanten Pkw-Maut in Deutschland soll es keine Ausnahmen für Grenzregionen geben. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine entsprechende Anfrage der SZ hervor. Die sogenannte Infrastrukturabgabe solle „für Halter von im Inland und im Ausland zugelassenen Pkw und Wohnmobilen“ eingeführt werden. Im Ausland zugelassene Fahrzeuge sollen dabei ausschließlich für die Nutzung von Autobahnen zahlen, einheimische auch für Bundesstraßen.

Das Ministerium verspricht sich davon Einnahmen von knapp vier Milliarden Euro im Jahr. Das Geld solle in die Instandhaltung und den Ausbau des Straßennetzes in Deutschland fließen. Gegner des Vorhabens laufen derweil Sturm. Die Einführung der Pkw-Maut werde den sächsischen Grenzregionen und dem Freistaat insgesamt schaden, meldet sich die derzeit in Bundes- und Landtag nicht vertretene FDP zu Wort: „Das neue ‚Ausländer-Eintrittsgeld‘ hat vor allem eine abschreckende Wirkung auf tschechische und polnische Gäste, die bei Tages- oder Wochenendausflügen bisher reichlich Geld in Sachsen ausgegeben haben.“

Einen Hoffnungsschimmer für die Gegner der Pkw-Maut gibt es allerdings noch: Zwar hat das Merkel-Kabinett die Einführung Ende Januar beschlossen – doch das Vorhaben muss erst noch durch den Bundestag und den Bundesrat. Erst danach werde die Beschaffung und Installierung der entsprechenden Technik europaweit ausgeschrieben. Mit einem Start des Ganzen sei erst in der nächsten Wahlperiode zu rechnen, erklärt das zuständige Ministerium. (SZ)

