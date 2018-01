Keine Asylbewerber mehr im Ort

Niederau. Mehrere Hundert Asylbewerber lebten in den Jahren 2015 und 2016 in der Gemeinde Niederau. Grund war, dass die Halle des ehemaligen Real-Marktes zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert wurde. Doch seit langer Zeit ist die Unterkunft leer. Weil weniger Flüchtlinge ankamen, wurde sie geschlossen. Da der Freistaat allerdings einen langfristigen Mietvertrag für die Immobilie abgeschlossen hat – die Rede ist von zehn Jahren – , wird die Halle jetzt als Lager genutzt.

Die Gemeinde hat von der Flüchtlingsunterkunft profitiert, weil die Asylbewerber als Einwohner gerechnet wurden. So war 2015 die Einwohnerzahl sprunghaft auf 4 460 gestiegen. Weil die Schlüsselzuweisungen, also Zuschüsse des Freistaates, nach der Einwohnerzahl bemessen werden, bekam Niederau deutlich mehr Geld. Inzwischen ist die Einwohnerzahl wieder auf 3 955 gesunken.

Doch auch sonst gibt es keine Flüchtlinge mehr in der Gemeinde. Eine Familie mit mehreren Kindern, die in Ockrilla eine Wohnung bezogen hatte, lebt inzwischen in Meißen, sagt Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Die Kinder besuchten aber weiterhin Einrichtungen in der Gemeinde Niederau. (SZ/jm)

zur Startseite