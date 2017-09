Keine Angst vor niemandem Die deutschen Volleyballer reifen unter dem neuen Bundestrainer zu EM-Helden und machen Hoffnung auf Tokio 2020.

Schon der Einzug ins EM-Finale war für Georg Grozer (Nummer 9) und sein Team ein Riesenerfolg. © dpa

Was in diesen silbernen Tagen von Polen mit dem deutschen Volleyball-Nationalteam passiert ist, erzählt vielleicht am besten die Geschichte von Teamleader Georg Grozer. Nach der verpassten Olympia-Qualifikation im Januar 2016 hatte der Hauptangreifer frustriert seinen Rücktritt aus der Auswahl erklärt, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Vor ein paar Monaten bekam Grozer dann einen Anruf vom neuen Bundestrainer Andrea Giani. Der italienische Rekordnationalspieler, der zwischen 1990 und 2003 selbst dreimal Weltmeister und viermal Europameister wurde, bat den inzwischen 32-Jährigen zurückzukehren. Grozer ließ sich überreden. „So einer Legende wie Andrea Giani sagt man nicht ab.“

Die Entscheidung wurde Sonntagnacht im polnischen Krakow mit Silber – der ersten deutschen Medaille bei der insgesamt 30. Europameisterschaft seit 1948 – belohnt. „Ich bin so unglaublich stolz, dass ich diese Medaille um den Hals hängen habe. Das ist eine der tollsten Geschichten meiner Karriere“, sagte der Mann, der in seiner Karriere WM-Dritter mit Deutschland , Klub-Weltmeister und Champion in vier verschiedenen Ländern wurde.

Auf der Busfahrt nach dem hauchdünn mit 2:3 verlorenen Finale gegen Russland verabschiedete sich der Zwei-Meter-Riese mit feuchten Augen von seinen Teamkollegen: „Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht mit dieser tollen Truppe. Wir sehen uns wieder!“ An einen Rücktritt denkt Grozer also nicht mehr.

Was nicht nur den Routinier so unglaublich begeisterte, war der Spirit in dieser deutschen Mannschaft. Nach dem sensationellen 3:2 zum Auftakt gegen den Olympiazweiten Italien legte die Mannschaft einen unglaublichen Siegeslauf mit fünf Triumphen bis ins Finale hin. Dort wurden die nach fünf 3:0-Siegen in Serie als unschlagbar geltenden Russen an den Rand einer Niederlage gebracht.

„Die Mannschaft hat ein riesengroßes Herz und keine Angst vor niemandem. Die jungen Leute haben mich begeistert“, schwärmt Grozer. Tatsächlich hat es der neue Chefcoach Andrea Giani geschafft, nach seinem verpatzten Einstand mit der überraschend verpassten Qualifikation für die WM 2018 ein Team mit Zukunft zu formen. Zwar wurden am Ende die erfahrenen WM-Bronzegewinner Grozer (32), Denis Kaliberda (27) und Marcus Böhme (32) ins Dreamteam der EM gewählt, doch die große Entdeckung waren Youngster.

Mittelblocker Tobias Krick (18) und Libero Julian Zenger (20) standen als Stützen in der Stammformation und zeigten auch im Finale eine abgezockte Leistung. Obwohl am Ende zwei winzige Pünktchen zu Gold fehlten, feierten Alt und Jung gemeinsam mit zwei, drei Gläschen. Die große Sause blieb aus. Der Teammanager hat zwar extra einen Club gebucht, doch nach dem Fünf-Satz-Krimi Grozer und Co. schlichtweg zu spät. Die Reservierung war bereits abgelaufen. „Das goldene I-Tüpfelchen hat gefehlt, aber wir haben bewiesen, dass es wieder in die richtige Richtung geht, wir ein Riesenpotenzial haben und man wieder mit Deutschland rechnen kann“, sagte Angreifer Christian Fromm.

Auch der italienische Chefcoach hat Spaß an seiner Arbeit gefunden: „Ich liebe meine Jungs. Wenn wir so weiterarbeiten und an unseren Weg glauben, hat diese Mannschaft eine große Zukunft vor sich. Ich liebe es, um Gold zu spielen. Das nächste Mal versuchen wir es wieder“, meint Giani. Das wird allerdings eine Weile dauern.

Bei der WM im nächsten Jahr wird der Vizeeuropameister nur Zuschauer sein. Gold zu gewinnen gibt es erst wieder bei der EM 2019, für die sich Deutschland mit Silber qualifiziert hat, und bei Olympia 2020 in Tokio. Mit dem EM-Podestplatz ist der Olympiakaderstatus gesichert, der eine ordentliche finanzielle Ausstattung mit Blick auf die Spiele 2020 garantiert.

Hoffnungen machen auch die Worte von Verbandschef Thomas Krohne, der von „vielen Glückwünschen aus der Medien- und Sponsorenszene“, berichtet: „Alle haben gesagt: ‚Was für ein toller Sport, was für eine tolle Mannschaft und eine sensationelle Leistung.“ Nachdem das Finale in letzter Minute doch noch von Sport1 im Free-TV übertragen wurde, schafften es die Volleyballer am Montag sogar in die Hauptnachrichtensendungen bei ARD und ZDF.

Georg Grozer war zu diesem Zeitpunkt, genau wie der Rest des Teams, längst schon auf dem Weg zu seinem Verein. Er spielt künftig für Nowosibirsk, aber zwei Gedanken werden ihn in der sibirischen Kälte warmhalten: „Die EM-Medaille und die Hoffnung, dass ich mit dieser tollen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2020 meine Karriere krönen kann.“

