Keine Angst vor Kröten Kinder aus der Regenbogenvilla waren auf Exkursion. Aufregend für die Fünfjährigen.

Da mag es manchem Erwachsenen kalt den Rücken herunter laufen, nicht aber Pascal. Er ist einer der 18 Kinder aus der Regenbogenvilla Bischofswerda, die jetzt zum Krötenschutzzaun am Horkaer Teich wanderten. Hier hält der Fünfjährige ein großes Erdkrötenweibchen auf seiner Hand. © Steffen Unger

Einige der Fünfjährigen sind richtig stolz. Sie haben einen Frosch angefasst und ihn über die Straße getragen. 61 Tiere sind es an diesem Vormittag, die nahe des Horkaer Teiches in Bischofswerda mit menschlicher Hilfe die Straßenseite wechseln. Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Neukirch haben dort einen Krötenschutzzaun aufgebaut. Für sie ist es Routine, zwischen Mitte März und Mitte April jeden Morgen die Tiere über die Straße zu tragen, damit sie auf dem Weg zu ihrem Laichplatz nicht überfahren werden. Für 18 Kinder aus der Bischofswerdaer Kita Regenbogenvilla ist es dagegen etwas Besonderes.

Eine ihrer Erzieherinnen, Angela Friese, hatte im Naturschutzzentrum an einer Weiterbildung teilgenommen. So entstand die Idee, Naturschutz für die Kinder erlebbar zu machen. Sie verbanden es mit einer kleinen Wanderung, die vom Kinderhaus in Bischofswerda Süd am Horkaer Teich vorbei zur Wiese führte, wo der Krötenschutzzaun steht.

Außer in Bischofswerda betreut das Naturschutzzentrum auch in Goldbach, Frankenthal, Neuspittwitz, an der Straße zwischen Demitz und Schmölln sowie in Neukirch Zäune für die Krötenwanderung. (SZ)

zur Startseite