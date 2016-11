Keine Angst vor großen Krabblern

Gar nicht so schlimm, wie man denkt, so eine Vogelspinne auf der eigenen Hand. © Jens Trenkler

Görlitz. Mutige Besucher konnten am Wochenende bei der Spinnen- und Insektenausstellung in der Wartburg auch mal mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Veranstalter Sergio Neigert und seine Mitarbeiter boten Menschen mit Spinnenphobie auch Beratungen an. Zudem hatten sie etwa Skorpione, Riesentausendfüßler und einige seltene Insekten in ihren Terrarien mitgebracht. (SZ)

