Keine Angst vor der Sperrzone Andreas Rochs Hof liegt mitten im Vogelgrippe-Gebiet. Statt darüber zu schimpfen, will er nun zum Werkzeug greifen.

Wo jetzt noch Ziegen schlafen, will Landwirt Andreas Roch im Sommer wieder Gänse halten. Dass die Vogelgrippe diese Pläne in Gefahr bringen könnte, glaubt er nicht. Zur Sicherheit will er aber eine Voliere für die Tiere bauen. © Sebastian Schultz

Gut zwei Wochen ist es her, dass bei einem toten Graureiher in Neuseußlitz der Vogelgrippe-Erreger H5N8 nachgewiesen wurde. Seitdem gelten in einem Umkreis um den Fundort strenge Sicherheitsmaßnahmen. Mitten im Sperrgebiet liegt der Landwirtschaftsbetrieb von Andreas Roch. Seit etwa drei Jahren bewirtschaftet er den Luisenhof im Nünchritzer Ortsteil Merschwitz. Die Nachricht vom kranken Graureiher hat er relativ entspannt zur Kenntnis genommen. Angst vor der Geflügelpest? Wut über die rigorosen Bestimmungen? Fehlanzeige.

Wenn man so will, hatte Roch Glück. „Im Grunde betrifft mich das Thema zurzeit gar nicht.“ Als der Freistaat Ende 2016 die ersten Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest erließ, da waren seine knapp 100 Gänse schon verkauft. Nun übernachten statt des Federviehs seine Ziegen in dem Verschlag.

Er mache das immer so: Im Frühjahr die Küken kaufen, auf der Wiese großziehen, dann die schlachtfertigen Weihnachtsgänse zum Jahresende verkaufen. Dass er keine großen Stückzahlen hält wie der Geflügelbetrieb nebenan – in Zeiten wie diesen sieht Andreas Roch darin einen enormen Vorteil. Nicht nur, weil die Haltung im Stall dann keine ganz so große Belastung für die Tiere sei. Sondern auch, weil die Verbreitung von Krankheiten damit generell keine so großen Risiken birgt.

Bis 8. März gilt noch das Sperrgebiet. Eine Gans zu mästen, das dauert laut Roch rund 26 Wochen. Spätestens im Juni müssten also Gänseküken da sein, damit die Tiere zum Weihnachtsfest schlachtreif sind. Andreas Roch glaubt nicht, dass die Schutzmaßnahmen derart lang bestehen werden. „Bis dahin ist der Vogelzug ja vorbei, der für die Verbreitung der Krankheit verantwortlich gemacht wird.“ Zu groß sei außerdem der Druck der Landwirtschaft. Und wenn Andreas Roch mit seiner Prognose falsch liegen sollte? Auch dafür hat er vorgesorgt. „Ich baue gerade an einer Voliere, damit die Gänse trotzdem auf die Wiese können.“ Zufüttern müsse er dann trotzdem – aber nicht so viel.

Machen statt Motzen, so ließe sich Rochs Motto vielleicht am ehesten auf den Punkt bringen. Es werde ihm zu viel gejammert, statt einfach mal nach Lösungen zu suchen, sagt Roch. Er sei natürlich auch in einer komfortableren Lage als viele Geflügelzüchter: Ein großer Teil des 110 Hektar großen Hofs ist mit Blühwiesen bepflanzt, die von der EU gefördert werden. Dazu kommen noch eine Imkerei sowie Schafe und Ziegen, die Roch zur Umweltschutzbeweidung hält. Die Waren gehen in die Region oder an einige ausgewählte Läden in den alten Bundesländern und Berlin. Die Nachfrage sei gut, erzählt Roch. „Wir könnten noch mehr verkaufen – wollen wir aber gar nicht.“

Durch eine rosarote Brille sieht er das Thema Vogelgrippe trotzdem nicht. Er weiß: Nicht jeder Halter kann die strengen Auflagen ohne Weiteres erfüllen. Der Landwirt zieht den Vergleich zu Krankheiten wie Myxomatose und Chinaseuche, die vor einigen Jahren unter Kaninchen um sich griffen. „Damals haben viele Halter aufgegeben.“ Ab einem bestimmten Punkt lohne sich die Zucht nicht mehr. Ähnlich ist es jetzt. „Die kleineren Betriebe könnten Probleme bekommen.“ Für die lohne sich die Zucht möglicherweise nicht mehr, wenn sie wegen der Stallpflicht Futter zukaufen müssen. Gut möglich also, dass sich die betroffenen Betriebe gleich gar keine Küken mehr leisten, weil der Profit nicht stimmt. Ein weiterer Punkt, der für Roch nicht so sehr ins Gewicht fällt. „Bei uns kostet die Weihnachtsgans ohnehin dreimal so viel wie im Supermarkt.“ Wer bei ihm kaufe, der sei aber bereit, mehr auszugeben.

