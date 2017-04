Keine Angst vor Bettwanzen Nicht nur für Biologen ist dieses Insekt interessant. Auch die Schülerin Lisa-Marie Pumpa hat sich dem Getier genähert.

zurück Bild 1 von 2 weiter „Jugend forscht“ kann auch mal so funktionieren: Lisa-Marie Pumpa hat mit dem Mikroskop die Beine von Bettwanzen untersucht. Mit dem Ergebnis, dass sie damit nun zum Landeswettbewerb kommt. Ihre Arbeit könnte später bei der Bekämpfung der Schädlinge helfen. © Claudia Hübschmann „Jugend forscht“ kann auch mal so funktionieren: Lisa-Marie Pumpa hat mit dem Mikroskop die Beine von Bettwanzen untersucht. Mit dem Ergebnis, dass sie damit nun zum Landeswettbewerb kommt. Ihre Arbeit könnte später bei der Bekämpfung der Schädlinge helfen.

Bettwanzen ernähren sich ausschließlich von Blut.

Freunde treffen, Ski fahren, auf Reisen gehen – Lisa-Marie Pumpa mag vieles, was Teenager in ihrem Alter auch mögen. Nur eine Sache passt nicht in diese Reihe: Bettwanzen. Die 18-jährige Schülerin aus Klipphausen hat Gefallen an den Biestern gefunden, die wohl bei den allermeisten Menschen Ekel aufkommen lassen. Nicht so bei Lisa-Marie Pumpa. Für sie sind Bettwanzen ein Forschungsobjekt. Eins, mit dem die junge Frau aus Klipphausen erfolgreich ist. Am vergangenen Wochenende trat sie mit ihrem Beitrag über die lästigen Insekten beim Landesausscheid von „Jugend forscht“ an. Und belegte einen ersten Platz im Fachbereich Biologie. Damit vertritt sie Sachsen beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“, der in diesem Jahr vom 25. bis 28. Mai in Erlangen stattfindet.

Eher zufällig hat Lisa-Marie Pumpa ihre Begeisterung für die Wanzen gefunden. „Eine Lehrerin kam mit Wanzenstichen aus Indien zurück“, sagt die Schülerin. Sie fragte nach, googelte. Das Interesse war geweckt. Obwohl viele Freunde angeekelt und ungläubig den Kopf schüttelten. „Viele ekeln sich schon beim bloßen Gedanken an Bettwanzen“, sagt die Schülerin. „Ich finde das Thema cool.“

Forschung ohne Ekel

Beirren ließ sie sich nicht. Für eine besondere Lernleistung suchte sie sowieso noch nach einem Thema. Irgendetwas mit Verhaltensbiologie sollte es sein. Und mit Bettwanzen.

Seit der siebten Klasse lernt die junge Forscherin am Landesgymnasium St. Afra zu Meißen, wohnt dort im Internat. Die Naturwissenschaften mag die Schülerin besonders gern. Mathematik, Biologie und Chemie lernt sie im Leistungskurs. Also hat Lisa-Marie Pumpa verschiedene Forschungsinstitute angeschrieben. Sie suchte einen Partner, der sie beim Forschen unterstützt. Die Resonanz war überwältigend. „In zwei Tagen hatte ich fünf Zusagen“, sagt sie.

Die schnellste kam nach 21 Minuten – von der TU Dresden. Dort hat die Schülerin einen Seelenverwandten gefunden. Klaus Reinhardt, Professor für Angewandte Zoologie, ist ebenfalls fasziniert von den Bettwanzen. Ekel kennt er nicht. „Die Evolution geht bei Wanzen relativ schnell“, sagt er. So können sich die Tiere zum Beispiel sehr schnell auf neue Gifte einstellen, die zur Abwehr der Schädlinge entwickelt werden. Nur schwer sind Wanzen deswegen überhaupt zu bekämpfen. Gerade bei einer solch schnellen Evolution müssten Wissenschaftler genauer hinsehen, sagt Klaus Reinhardt.

Die Frage, warum und wie sich die Tiere und ihre Organismen so schnell an neue Gegebenheiten anpassen, macht den Professor neugierig. Er hofft auf Erkenntnisse, die sich auf den Menschen anwenden lassen.

Klaus Reinhardt und seine Mitarbeiter haben ein extrem elastisches Biomaterial in der Haut der Wanzen gefunden. Das könnte Bioniker interessieren, die ein gleiches Material in neuer Technik einsetzen könnten. In der Samenflüssigkeit des Wanzenmännchens gibt es zudem ein spezielles Antibiotikum. „Das hilft gegen Bakterien, die vom Weibchen bei der Paarung abgegeben werden“, sagt der Professor. Ohne dieses unbekannte Antibiotikum würden die Wanzenspermien kaputtgehen.

Treibjagd mit Licht

Die Geheimnisse der Wanze könnten den Alltag der Menschen verändern und verbessern – auch wenn die bisher nur die lästigen Bisse kennen. Lisa-Marie Pumpa hat zwei andere Aspekte der Tiere untersucht. Die Wanzen bekam sie aus Instituten in London und Serbien. In einem ersten Versuch beobachtete sie, ob und wie viele Eier Wanzen bei Tag und bei Nacht legen. Dafür sah sie sich die Tiere in Reagenzgläsern an. „Wanzen sind generell eher nachtaktiv“, sagt der Professor. „Dann suchen sie nach Nahrung.“ Theoretisch könnten sie den Tag nutzen, um in ihren Verstecken, wie Nischen, Ecken oder hinter schweren Möbeln, die Eier zu legen.

Theoretisch. Denn Lisa-Marie Pumpas Forschung zeigt, dass es anders ist. Zwar legen Wanzen auch am Tag Eier. In der Nacht sind es aber weit mehr. „Bei Dunkelheit verteilen die Weibchen die Eier besser. Bei Helligkeit legen sie die Eier vermehrt in Clustern ab“, sagt die Schülerin. Bestätigen sich die Beobachtungen, könnte Licht helfen, um ein Ausbreiten der Wanzen zu verhindern. Dort wo Licht ist, kommen die Tiere weniger schnell zur Fortpflanzung.

Und noch eine Erkenntnis könnte helfen, damit sich Bettwanzen bald weniger wohlfühlen in heimischen Wohnungen. Lisa-Marie Pumpa hat herausgefunden, dass die Tiere aufgrund der Größe ihrer Füße einen bestimmten, gekörnten Untergrund meiden. Sie können sich darauf nicht fortbewegen und rutschen weg. Wer die Rückseite von Möbeln, Bilderrahmen oder andere Verstecke der Tiere mit dieser Oberfläche auskleidet, sollte die Biester schnell vertrieben haben. „Wenn sie sich nicht auch daran gewöhnen“, sagt Reinhardt.

Das wiederum würde die Population erneut vergrößern. Heute sind zwar weniger als ein Prozent der Häuser in deutschen Städten verwanzt. In den 1930er-Jahren waren das noch bis zu 30 Prozent. „In den vergangenen 20 Jahren hat die Zahl der Bettwanzen wieder zugenommen“, sagt Klaus Reinhardt. Das liege nicht nur daran, dass die Menschen immer öfter, immer weiter, immer schneller um die Welt reisen und die Tiere aus anderen Ländern mitbringen. Die Klimaerwärmung ist auch ein Grund. Wanzen fühlen sich wohl, wenn es warm ist. Knackig kalte Winter, die den Tieren schaden, gibt es kaum noch.

Da bleibt noch viel zu tun in der Wanzenforschung. Auch Lisa-Marie Pumpa will sich weiter mit den Wanzen beschäftigen und später Biologie studieren. Davor möchte sie die Welt sehen, den Sommer nutzen und verreisen. Wohin? Noch hat sie keine konkreten Pläne. Nur Wanzenstiche, die möchte sie nicht von dort mitbringen.

zur Startseite