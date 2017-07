Keine Algen mehr im Naturbad Der Badebetrieb kann in Goltzscha wieder starten – mit komplett neuem Wasser.

Vor einer Woche sah es im Naturbad Goltzscha so aus: Das Wasser war abgelassen worden. Grund waren Grünalgen. Mittlerweile ist das Bad wieder mit neuem Wasser befüllt und es kann gebadet werden. © Sebastian Schultz

Im Naturbad Goltzscha kann ab Dienstag, dem 25. Juli, wieder gebadet werden. Das bestätigte der Nünchritzer Bauamtsleiter Uwe Riedel auf Anfrage der Sächsischen Zeitung. Aufgrund einer zwar ungefährlichen, aber massiven Algenentwicklung habe in den vergangenen Tagen das Wasser des öffentlichen Bades abgelassen und die sichtbaren Algenrückstände am Boden in mühevoller Handarbeit entfernt werden müssen. Mittlerweile sei das Naturbad bereits wieder mit neuem Wasser befüllt.

„In dieser Form hatten wir das noch nicht“, sagte Uwe Riedel. Zwar gab es schon kleinere Maßnahmen, um gegen die Grünalgen vorzugehen, ein Wassertausch sei bisher aber nicht nötig gewesen. Und er könne auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. „Wir können das schlecht beeinflussen“, so der Bauamtsleiter. Denn vor allem die Witterung und der Zustand des Wassers seien entscheidend. Und der Zufluss – ein kleiner Bach – sei bereits sehr nährstoffreich, weil er durch ein landwirtschaftlich stark genutztes Gebiet verläuft. Das begünstige das Algenwachstum. Wie alle anderen öffentlichen Bäder würde aber auch das Naturbad Goltzscha regelmäßig vom Landratsamt kontrolliert.

Während der Schulferien, also bis zum 6. August, hat das Naturbad von Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 19 Uhr geöffnet. Danach kann bis 3. September wochentags von 13 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 19 Uhr gebadet werden. Bei schlechtem Wetter bleibt das Bad geschlossen.

