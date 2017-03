Keine Änderung bei Schuleintritt Weil die neue Grundschule in Wurgwitz verspätet fertig wird, gibt es für die Abc-Schützen eine Übergangslösung.

Der Neubau der Grundschule Wurgwitz Anfang März. Die Fertigstellung verzögert sich bis zu den Herbstferien. © Andreas Weihs

Für die Erstklässler der Grundschule in Wurgwitz wird auch dieses Jahr die Schuleintrittsfeier im Alfred-Damm-Heim in Wurgwitz stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Schon in den vergangenen Jahren wurde die Feier dort veranstaltet. „Nach Rücksprache mit der Schulleitung ist dies auch zukünftig so gewünscht“, informiert Ilona Helbig, Leiterin des Amtes für Soziales, Schulen und Jugend.

Im jüngsten Stadtrat hatte die Verwaltung informiert, dass die Grundschule nicht wie geplant zu den Sommerferien fertig wird. Stattdessen kann der Schulbetrieb erst nach den Herbstferien starten. Bis dahin werden die Schüler und auch die Erstklässler in der alten Schule in Kleinnaundorf unterrichtet. Lars Tschirner von der Fraktion Bürger Freital hatte vorgeschlagen, wenigstens die Schuleintrittsfeier in der Turnhalle neben der Grundschule Wurgwitz abzuhalten, damit die Abc-Schützen eine Verbindung zu ihrer künftigen Schule haben.

Die Grundschule „Am Albertschacht“ wir seit Mitte 2015 für insgesamt 10,5 Millionen Euro saniert und erweitert. In dem Gebäude entsteht auch eine Kita mit 100 Kita- und 24 Krippenplätzen. Ein Hort mit 160 Plätzen zieht ebenfalls ein. (SZ/cb)

zur Startseite