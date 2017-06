Kein Zug nach Leipzig Seit dem Montagmorgen war die Bahnlinie unterbrochen. Eine böse Überraschung – mancher Fahrgast musste zum Flieger.

Leerer Bahnsteig, tote Gleise. Das Laufband zeigt es an: Auf der Strecke nach Leipzig sind seit gestern Morgen die Züge ausgefallen. Bis zum Nachmittag hatte sich der Bahnverkehr noch nicht normalisiert. © Jens Hoyer

Das Laufband der Anzeige informiert darüber, dass etwas nicht stimmt. Der Zug nach Leipzig fällt heute aus, steht da. „Wir bitten um Entschuldigung“. Nein, diesmal kann die Bahn nichts für die Ausfälle. Am Morgen ging es durch die Nachrichten: Bundesweit hat es Brandanschläge auf Stellwerksanlagen gegeben. Die Bahnanlagen werden von einem zentralen Stellwerk in Leipzig gesteuert. Deshalb sind die Auswirkungen weitreichend.

Eine Schulklasse steht am Hauptbahnhof. „Wir wollen bis Mittweida, dorthin fährt der Zug noch“, sagt eine Begleiterin. Lucia Wachs aus Roßwein hat weniger Glück. „Ich wollte eigentlich um 10.50 nach Leipzig fahren. Den Termin dort muss ich jetzt absagen“, erzählt sie. Von den Anschlägen hatte sie am Morgen erfahren. „Ich dachte mir, ich versuche trotzdem mein Glück.“

Bei Hannelore John, die die DB-Agentur im Hauptbahnhof betreibt, sammelte sich am Morgen die Masse der Ratlosen. „Als ich im 7.30 Uhr ankam, standen hier eine Menge Leute. Die waren alle bei mir, ich musste sie wegschicken“, erzählt sie. „Denen, die im Land bleiben wollten, habe ich gesagt, sie sollen morgen wiederkommen.“ Einige der Reisenden hätten aber auch zum Flughafen oder an die Küste fahren wollen, um dort ein Flugzeug oder ein Schiff zu erreichen. „Der Flieger oder das Schiff warten nicht“, sagte John. Die Leute seien auf Taxis ausgewichen. Für die Anschläge hat Hannelore John kein Verständnis. „Das ist Terror, das geht gar nicht.“

Eine Kundin kommt in die Agentur. „Ich will morgen nach Leipzig zu meinem Enkelsohn fahren“, erklärt sie. Von den Anschlägen hat sie noch nichts gehört. „Ich weiß nicht, um dann ein Zug fährt. Über Riesa kommt man auch nicht weiter“, so Hannelore John. Dann läuft sie zum Fenster. Draußen gibt es eine Ansage. Enttäuschung. „Die sagen auch bloß durch, dass Züge entfallen.“

Zwei Mitarbeiter der Mitteldeutschen Regiobahn kommen in die Agentur. Sie helfen einem ausländischen Fahrgast, der nach Leisnig muss und wollen eine Auskunft aus dem Busfahrplan. Nähere Informationen, wie es mit dem Bahnverkehr weitergeht, haben sie auch nicht. Am Morgen war keiner der Züge bis nach Leipzig durchgekommen, erzählen sie. Für den ersten, der um 4.50 Uhr in Döbeln abfährt, war kurz vor Leipzig Schluss. Der zweite, Anfahrtszeit 5.50 Uhr, kam bis kurz vor Leisnig und blieb auf freier Strecke stehen.

Drei Stunden lang mussten die Fahrgäste in dem Zug ausharren, erzählte die Zugbesatzung. Dann ging es vorsichtig retour in den Hauptbahnhof Döbeln. Die Schranken an den Bahnübergängen funktionierten, weil sie vom Zug ausgelöst werden.

Schon kurz vor Mittag ist nach Aussagen eines Sprechers des Streckenbetreibers Mittelsächsische Regiobahn das Stellwerk wieder funktionsfähig gewesen. Der Schaden sei nicht so groß gewesen, wie befürchtet. „Der Regelbetrieb kann aber erst nach und nach wieder aufgenommen werden.“ Am Nachmittag fuhren am Döbelner Hauptbahnhof auf jeden Fall noch keine Züge nach Leipzig.

