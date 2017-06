Kein Zug ins Dresdner Zentrum Wegen eines elektronischen Problems fahren Züge von Görlitz und Zittau derzeit nur bis Dresden-Klotzsche. Wie lange die Störung dauert, ist unklar.

Vom Görlitzer Bahnhof fährt derzeit kein Zug nach Dresden. © Nikolai Schmidt

Durch den Ausfall der elektronischen Stellwerke von DB Netz in Dresden-Neustadt und Dresden-Hauptbahnhof musste der gesamte Zugverkehr von und nach Dresden eingestellt worden. Das teilt Jörg Puchmüller mit, Sprecher der Länderbahn. Betroffen seien alle Trilex-Züge in und aus den Richtungen Görlitz und Zittau. Die Züge enden und starten derzeit in Dresden-Klotzsche, heißt es. Die Fahrgäste werden gebeten, ab und bis Dresden-Klotzsche zunächst den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. An einem Notfallkonzept werde gearbeitet. Das Ende der Störung sei noch nicht absehbar.

Fahrgäste werden gebeten, sich auf www.trilex.de oder über das Kundencenter zu informieren.

Züge der Odeg sind von der Störung ebenfalls betroffen. Laut einer Sprecherin kommt es auf der Linie Görlitz–Bischofswerda wegen nicht mehr passender Anschlüsse zu Verspätungen von fünf bis zehn Minuten. Es werde aber kein Zug ausfallen. (szo)

