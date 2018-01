Orkantief „Friederike“ Kein Zug bis Waldheim Der Abschnitt Chemnitz-Waldheim ist gesperrt. In einigen Orten ist der Strom noch weg.

Im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) kommt es noch zu Behinderungen. © Eric Weser

Region Döbeln. Infolge des Orkantiefs „Friederike“ kommt es im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) aktuell noch zu Behinderungen. Wie das Unternehmen mitteilte, ist, Stand 10 Uhr, unter anderem der Streckenabschnitt Chemnitz-Waldheim gesperrt. Betroffen sind die Linien RB 45 und C 14. Auch auf dem Abschnitt Grossbothen-Grimma geht zur Stunde nichts mehr. Die betrifft die Regionalbahn 110 zwischen Leipzig und Döbeln. „Erst nach erfolgter Freigabe der Strecken durch die DB Netz AG kann der der Regelfahrplan aufgenommen werden. Nach Betriebsaufnahme kann es am Freitag weiterhin durch die oben benannten Sturmschäden und deren Beseitigung zu Verspätungen und Einschränkungen im Streckennetz der MRB am kommen“, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

„Friederike“ hat im Netzgebiet des enviaM-Netzbetreibers Mitnetz Strom für zahlreiche Stromausfälle und Schäden gesorgt. „In der Spitze waren am Donnerstag gegen 16.10 Uhr im gesamten Netzgebiet rund 140.000 Kunden gleichzeitig unversorgt. Momentan sind noch rund 16.000 Kunden ohne Strom“, teilte Sprecherin Maxi Rudolph um 5.30 Uhr mit. Sie ergänzte: „Zu den am stärksten betroffenen Landkreisen in Sachsen gehören momentan Nordsachsen, Leipzig und Mittelsachsen mit rund 4 400 unversorgten Kunden.“ Die Mitarbeiter seien bis nach Mitternacht im Einsatz gewesen. „Wo es möglich war, wurden die Kunden durch Umschalten auf andere Leitungen, durch den Einsatz von Netzersatzanlagen und erste Reparaturen wiederversorgt“, so Rudolph. Mit Tagesanbruch haben die Teams die Arbeit wieder aufgenommen. (DA/sol)

