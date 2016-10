Kein Wort von den Schüssen Der Prozess gegen drei Diebe offenbart schwere Mängel im Ermittlungsverfahren gegen die Angeklagten.

© dpa

Nach einer langen Mai-Nacht mit einer Schießerei in Trachau, einer wilden Verfolgungsfahrt und einer spektakulären Festnahme von drei Motorraddieben aus Polen hatten die Ermittler eigentlich alles zusammen, was es für ein Strafverfahren braucht – Beute, Beweise und Beschuldigte. Dass dann trotzdem einiges schiefgegangen sein muss, förderte nun der Prozess gegen das Trio vor dem Amtsgericht Dresden zutage. Doch der Reihe nach.

Am späten Pfingstmontagabend haben Diebe zwei Motorräder von Grundstücken in der Rahn- und der Schedlichstraße in Trachau gestohlen. Einem Polizeibeamten, der mit seinem Hund Gassi ging, waren die Unbekannten aufgefallen. Die Kräder hatten sie auf einem Spielplatz an der Neuländer Straße abgestellt, gleich neben einem Autoanhänger. Der Mann alarmierte seine Kollegen.

Tatsächlich stellten die Beamten dann nach und nach die Täter – 19, 38 und 49 Jahre alt. Der 19-Jährige war am längsten untergetaucht. Er kehrte erst morgens zu dem observierten Renault in der Kalkreuther Straße zurück. Als der junge Mann losfuhr, stellten sich zwei Beamte in den Weg, um ihn auf dem Parkplatz anzuhalten. Doch der Mann raste los. Die Beamten mussten auf die Seite springen und gaben mindestens drei Schüsse auf den Renault ab. Die Reifen trafen sie nicht, wohl aber die A-Säule im Frontbereich, die Heckscheibe und einen Stoßfänger. Der Fahrer wie wohl auch die beiden Polizisten können von Glück sagen, dass die Kugeln niemanden verletzt hatten. Der 19-Jährige raste jedoch weiter, quer durch Trachau und Radebeul, ehe er hinter dem Heidefriedhof einen Unfall baute, zu Fuß flüchtete und später gefasst wurde.

Die Staatsanwaltschaft hat aus der einen Sache gleich zwei Anklagen gemacht: Alle drei Männer müssen sich nun wegen schweren Bandendiebstahls verantworten, und der 19-Jährige zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein. Kein Wort jedoch davon, dass der junge Mann offenbar die Polizisten über den Haufen fahren wollte, kein Wort von den Schüssen. Der Prozess begann am Donnerstag vor dem Jugendschöffengericht, da der 19-Jährige möglicherweise unter das Jugendstrafrecht fällt.

Die Angeklagten räumten die Diebstähle grob ein. Der 19-Jährige etwa behauptete, sie hätten „Sperrmüll“ abholen wollen. Für Entsetzen des Gerichts sorgten jedoch nicht diese Aussagen, sondern das, was später die Polizisten im Zeugenstand berichteten. So wurde noch weitere Beute in dem Fluchtfahrzeug gefunden – ein Fahrrad und Zink-Geschirr. Dass der 19-Jährige auf die Beamten zuraste – davon finde sich angeblich nichts in den Verfahrensakten. Auch von den Schüssen sei keine Rede gewesen, wunderte sich die Vorsitzende Richterin Susanne Halt. Einer der Beamten sagte, ihn habe auch gewundert, dass er nur eine dienstliche Stellungnahme habe abgeben müssen.

Der Prozess wird nun fortgesetzt. Das Gericht will die Sache nun genau hinterfragen. Möglicherwiese muss der 19-Jährige sich auch wegen Widerstands gegen Polizisten und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

zur Startseite