Kein Wiedersehen mit Manfred Krug Am 9. April 2017 sollte der beliebte Schauspieler mit Uschi Brüning und Band auftreten. Das ist nun nicht mehr möglich.

Im Dezember 2013 hatten die Großenhainer letztmalig die Chance, Manfred Krug live im Kulturschloss bei einer Lesung zu erleben. © Klaus-Dieter Brühl

Am Freitag stand es noch im Veranstaltungsangebot des Kulturzentrums auf der Internetseite: Sonntag, 9. April 2017 um 17 Uhr: Manfred Krug liest und s(w)ingt mit Uschi Brüning und Band. Um die 100 Karten waren dafür bereits verkauft. Doch nun ist Manfred Krug tot. Der Auftritt wurde gestern von Krugs Manager Hans-Joachim Hübenthal abgesagt. Gekaufte Karten können im Kulturschloss umgebucht oder zurückgegeben werden.

Für Jörg Rietdorf, den Chef des Kulturzentrums, kam Manfred Krugs Tod völlig unerwartet, ebenso wie für seinen Manager. Es hätte keine Anzeichen des nahen Endes gegeben. Im Dresdner Staatsschauspiel war noch in diesem Jahr ein Auftritt geplant, vor ausverkauften Rängen. Insgesamt 20 Konzerte mit Uschi Brüning müssen nun abgesagt werden.

Einziger Auftritt in Großenhain

Mit Wehmut und Dankbarkeit erinnert sich Jörg Rietdorf an die fabelhafte Adventslesung mit Manfred Krug im Dezember 2013 im Kulturschloss. „Es war der einzige Auftritt von Manfred Krug in Großenhain überhaupt“, erinnert sich Rietdorf. Die Piano-Lesung zur Weihnachtszeit mit Matthias Bätzel, „der wunderbare Pianist aus Weimar“ – wie ihn Manne Krug liebevoll nannte – erfreute viele Gäste. Der Schauspieler trug damals selbst geschriebene Kurzgeschichten aus seinem Buch „Schweinegezadder“ vor. Professor Bätzel spielte weihnachtliche Jazz-Standards. Der Musiker sollte ebenfalls im kommenden April erneut in Großenhain auftreten.

Es sei ihm eine Ehre, in einem Kulturschloss zu gastieren, sagte Manfred Krug damals vor seinem Termin in Großenhain. Schlösser rangierten unter seinen Spielorten erst an vierter Stelle. Meist trat er mit seinen Lesungen in Kulturhäusern, Stadthallen oder Theatern auf. Ob er überhaupt mal in Großenhain war, daran konnte sich der gebürtige Duisburger nicht mehr so genau erinnern. Zumindest verbrachte er seinen Reservistendienst im nahen Doberlug. Doch daran erinnerte sich Manfred Krug nur ungern.

Als Joy Fleming voriges Wochenende im Kulturschloss sang – ebenfalls eine Jazz-Stimme von Format – erzählte sie von einer Schallplatte, die zu Manfred Krugs 80. Geburtstag am 8. Februar erscheinen sollte. Bekannte Künstler, auch Joy Fleming selbst, hatten Duettstimmen dafür eingesungen. Manfred Krug hat es nicht mehr geschafft, seinen Part beizusteuern, erzählt Dirk Mahlstedt von der Plattenfirma Künstlerhafen in Bad Belzig. Doch die Produktion „Seine Lieder“ – eine Hommage an Manfred Krug – werde weiterhin geplant und voraussichtlich zum Geburtstag am 8. Februar erscheinen. Sie enthalte Stücke, die der Künstler selbst getextet hatte.

Humor bis zum Schluss

Vor dem Großenhainer Auftritt hatte die SZ Manfred Krug gefragt, wie es ihm nach überstandener Krankheit gehe. Daraufhin antwortete Krug: „Seit frühester Kindheit ist es mir nach jeder überstandenen Krankheit bessergegangen. So auch diesmal wieder. Erst wenn man diese Frage nicht mehr positiv beantworten kann, könnte es sein, dass man schon verschieden ist.“

