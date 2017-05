Kein Widerspruch aus den Orten Im Juni sollen die Stadträte über die Rangfolge der Investitionen der nächsten Jahre entscheiden.

© dpa

Am Dienstagabend haben sich alle Ortschaftsräte zu ihrer jährlichen nichtöffentlichen Sitzung getroffen. Es ging ums Geld, sprich die Prioritätenliste der Investitionen für die nächsten Jahre. Das bedeutet zu entscheiden, welche Baumaßnahmen wichtig sind und welche hintenanstehen. Die Festlegung der Reihenfolge wird dem Stadtrat in Vorbereitung der Planung zum Haushalt 2018/2019 vorgelegt. Mit oberster Priorität werden wird von der Stadtverwaltung der Breitbandausbau in den Ortsteilen, die Fortführung der Förderprogramme städtebaulicher Denkmalschutz und das Programm Stadtumbau Ost eingeordnet. Des Weiteren haben Vorrang die Ausstattung der Schulen mit PC-Technik, interaktiven Tafeln sowie Ausstattungen und Fahrzeuge für Feuerwehr und Bauhof.

Bei der alljährlich einmal stattfindenden Sitzung am Dienstag sind bewusst nicht nur die Stadträte eingeladen. Zu der von der Verwaltung vorgeschlagenen Reihenfolge gab es laut Stadtsprecherin Diana Schulze nur Zustimmung und keine Änderungswünsche. Die Prioritätenliste wird nun mit dem Technischen Ausschuss und dem Verwaltungsausschuss nichtöffentlich vorberaten und soll nach Möglichkeit in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates im Juni beschlossen werden.

zur Startseite