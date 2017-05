Kein Weiterkommen bei Problemhäusern Bürger kritisieren wiederholt die Zustände an der Mittweidaer Straße 22. In Schönberg gibt’s Hoffnung auf einen Abriss.

Die Bewohner des Hauses an der Mittweidaer Straße 22 in Waldheim stehen in der Kritik. Von drohender Umweltverschmutzung und Lärmbelästigung ist in einer Petition die Rede. Auf diese gibt es nun eine Antwort. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Über Lärm- und Geruchsbelästigung an der Mittweidaer Straße 22 haben sich Bürger während der jüngsten Einwohnerversammlung in Waldheim beschwert. Zum wiederholten Male ist das Grundstück Thema. Anfang des Jahres hatten 54 Familien aus der Nachbarschaft eine Petition unterzeichnet und „mit der Bitte um Prüfung und Behebung der Zustände“ an die Stadt übermittelt. Wie lautet das Ergebnis? Das wollten die Waldheimer von Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) wissen.

Bei der ganzen Angelegenheit gebe es ein generelles Problem: Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz. „Der öffentliche Verkehrsraum ist nicht unmittelbar gefährdet, sodass wir als Stadt nicht eingreifen können“, erklärte Ernst. Die Einreicher der Petition hatten schwere Vorwürfe erhoben: Auf dem Gelände würden „permanent Fahrzeuge auf unbefestigten Flächen repariert“, was zur Kontaminierung des Erdreichs führen könnte. Obwohl der Schornstein gesperrt sei, sei er im Winter in Betrieb gewesen. Zudem sei ein Notstromaggregat ganztags in Betrieb gewesen, so dass die Nachtruhezeit der Nachbarn gestört worden sei. „Die Ableitung der Abgase erfolgt ungehindert ins Freie. Der Dieselkraftstoff für den Betrieb muss auch irgendwo zwischengelagert werden“, heißt es in dem Schreiben.

Steffen Ernst sagte dazu zur Einwohnerversammlung: „Das Landratsamt hat die Angelegenheit überprüft und gesagt, das Haus wäre bewohnbar. Dort laufe alles gesetzeskonform.“

Besitzerwechsel im alten Gasthof

In und um Waldheim gibt es noch mehr solcher Problemstellen, um nicht zu sagen Schandflecke. Dauerthema ist außer der alten Spindelfabrik der alte Gasthof in Schönberg. Das ist bei den jüngsten Einwohnerversammlungen deutlich geworden. Am 21. September 2013 brannte das Gebäude erstmals, am 30. Juni 2013 sowie am 12. Januar 2014 erneut. Seitdem hat sich kaum etwas getan. Die Natur erobert sich das Gelände langsam zurück. Eine Birke hat bereits eine beachtliche Größe erreicht.

Laut Bauamtsleiter Michael Wittig hat es mittlerweile einen Besitzerwechsel gegeben. „Wir hoffen, dass sich bald etwas tut. Allerdings geht momentan von dem Gebäude keine unmittelbare Gefahr aus.“ Das Bau- und Ordnungsamt der Stadt sowie Experten des Landratsamtes seien nach diversen Vorortterminen zu diesem Schluss gekommen. „Wir kennen und beobachten diesen Missstand weiterhin“, versprach Wittig. Denn die Ruine ist nicht nur kein schöner Anblick, sondern längst zur illegalen Müllkippe geworden, bemängeln die Schönberger. Das ziehe Ungeziefer an. Vor allem deshalb hoffen sie weiter, dass schnell eine Lösung – die ihrer Ansicht nach nur Abriss heißen kann – gefunden wird.

