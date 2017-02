Kein Weiterkommen auf dem Lauenareal Die Stadt sucht nach Fördermöglichkeiten, die BWB steht in den Startlöchern – und eine große Frage bleibt.

Die Tristesse auf dem Lauenareal bleibt den Bautzenern auch in diesem Jahr erhalten. Auf den Grundstücken, die sich im Eigentum der Stadt und der kommunalen Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB) befinden, werden 2017 keine Bagger rollen. Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos) bestätigt, dass die Stadt bisher keine Fördermittel für das Karree an Lauengraben, Äußerer Lauenstraße und Goschwitzstraße beantragt hat. Die Vorbereitung der Anträge ist für dieses Jahr vorgesehen. Ob die Beantragung dann auch wirklich im nächsten Jahr geschehen kann, steht jedoch auf wackligen Füßen.

In der Verwaltung werde derzeit geprüft, für welche Baumaßnahmen sich überhaupt Fördermittel erschließen lassen, berichtet Bautzens Baubürgermeisterin. „Wir werden allerfrühestens 2018 Gelder beantragen – wenn etwas förderfähig ist“, so ihre zurückhaltende Aussage. Doch nicht nur die Finanzierung der Bauvorhaben ist ungeklärt. Die Alte Posthalterei an der Goschwitzstraße 9 bereitet der Verwaltung besonders Kopfzerbrechen. Das heruntergekommene Baudenkmal sollte ursprünglich abgerissen werden, aber hier gab es Protest von Denkmalschützern und Bautzener Bürgern. Was tun mit dem verwinkelten, maroden Gebäude? „Wir suchen aktiv nach Nutzungen“, sagt Naumann und verweist für Details an die BWB.

Stadtrat muss über Posthalterei entscheiden

Zuletzt hatte der FDP-Stadtrat Mike Hauschild die Idee ins Rennen gebracht, in der Posthalterei die Kreismusikschule unterzubringen. Die Musikschule zieht nach den Winterferien aus den Kellerräumen des BSZ und mietet sich übergangsweise in Räumen der Gymnasien an den Schilleranlagen ein. Ein langfristiger und möglichst zentraler Standort wird derzeit gesucht. Baubürgermeisterin Juliane Naumann und BWB-Chefin Kirsten Schönherr haben bereits mit dem Landratsamt über die Möglichkeit gesprochen, die Musikschüler perspektivisch in der sanierten Posthalterei zu unterrichten. Hier gibt es aber ein Platzproblem: „Denn der Landkreis will vorzugsweise die Kreismusikschule und die Volkshochschule an einem Ort unterbringen“, erklärt Schönherr.

Über das Nutzungskonzept für die Posthalterei muss letztlich der Stadtrat entscheiden. „Im einfachsten Fall würden wir da Wohnungen bauen“, sagt die BWB-Chefin und fügt hinzu, dass auch der Verkauf als Option stünde. Eine Musikschule an Ort und Stelle wäre aber ein Gewinn. „Denn die Stadt will eine belebte Nutzung als Gegenpol zum Seniorenwohnen“, so Schönherr. Vor einem halben Jahr hatte das Unternehmen Säurich & Sassenscheidt eine Bauvoranfrage für seine Grundstücke am Lauengraben 2 bis 4, an der Äußeren Lauenstraße 1 und der Goschwitzstraße 5 gestellt. Hier will der Investor eine seniorengerechte Wohnanlage bauen.

Pläne für die Eckgrundstücke

Während über die Nutzung der Goschwitzstraße 9 gegrübelt wird, liegen die Pläne für die Revitalisierung der Eckgrundstücke an der Goschwitzstraße 1 und der Äußeren Lauenstraße 9 und 7 längst in der Schublade der BWB bereit. Barrierefreie Wohnungen sind vorgesehen. Vom maroden Eckhaus soll das Erdgeschoss erhalten und denkmalgerecht umgebaut werden. Die oberen Geschosse samt Dach würden abgerissen werden und einem Neubau weichen. Aber um an der Stelle starten zu können, fehlt eine entscheidende Sache. „Das Eckgebäude ist durchgeplant, aber wir warten auf Fördermittel“, sagt Schönherr.

Vor zwei Jahren gab es den letzten Startversuch der BWB am Lauenareal. Damals wollte die Wohnungsbaugesellschaft ihren Sitz von der Kleinen Brüdergasse in das ehemalige EP-Haus an den Lauengraben 8 verlegen. Das Gebäude wurde komplett entkernt. Doch im Laufe der weiteren Planung nahm man von den Umzugsplänen Abstand. „Das war zu teuer, das hätte uns mehr als drei Millionen Euro gekostet, begründet Schönherr die Kehrtwende. Umsonst waren die Vorarbeiten am Lauengraben 8 nicht. Man könnte das Gebäude jetzt als Wohnhaus sanieren, so Schönherr.

