Kein Weihnachtsbaum auf dem Markt Die Innenstadt wird in diesem Jahr weiter saniert. Der Marktplatz ist erst 2019 dran – wenn es Fördermittel gibt.

Der Markt in Lommatzsch soll ein neues Antlitz erhalten. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Die Stadt wird in diesem Jahr die Innenstadt weiter sanieren. Die Umgestaltung des Marktplatzes wird in Bauabschnitten erfolgen. Dies ist darin begründet, dass Geld aus vier verschiedenen Förderprogrammen fließt. Nach dem Straßenbau folgt die Sanierung der Fußwege vom Eingang Kirchgasse bis zum Beginn der Inneren Meißner Straße. Da die Straße über den Markt schmaler ist, wird der Platz vor dem Durchgang Markt 6 breiter. Der Höhenunterschied zur Straße wird mit neugestalteten Grünflächen – bepflanzt durch moderne und pflegearme Staudenmischungen – „aufgefangen“. Der Platz vor dem Durchgang erhält Bänke. Zwischen Straße und Grünfläche werden Parkplätze angeordnet, um den Eltern der Vorschulkinder das Bringen und Holen zu erleichtern. Für gehbehinderte Besucher der Tagespflege oder der Sparkasse gibt es behindertengerechte Parkplätze.

Der „Maibaum“ soll zukünftig den neuen Marktplatz schmücken. Entgegen vorheriger Überlegungen soll es voraussichtlich keine Hülse geben, um in der Weihnachtszeit einen Weihnachtsbaum auf dem Markt aufzustellen. Die Blaufichte musste vor einiger Zeit gefällt werden, weil sie von Schädlingen befallen war. Es war aber ohnehin vorgesehen, den Baum aus Sicherheitsgründen zu beseitigen.

Parallel dazu wird ein Teil des Kirchplatzes von der Döbelner Straße bis zum Café „Picasso“ saniert. Der südliche Teil des Kirchplatzes zur Grundschule hin und die Kanalsanierung in der Döbelner Straße vom Kirchplatz bis zur Königstraße sollen im Jahr 2018 folgen. Die Straße hinter dem Rathaus und die Fußwege am Rathaus sowie an der Bauernstube werden ebenfalls in der ersten Jahreshälfte 2017 saniert.

Die eigentliche Marktfläche – die Grünfläche vor dem Rathaus – wird aufgrund der schmalen Marktstraße zukünftig ebenfalls breiter. „Somit bekommen wir einen wirklichen Marktplatz, der für Feste sowie den Wochenmarkt besser nutzbar sein wird“, sagt Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP).

Der Beginn der Sanierung hänge jedoch stark von den bewilligten Fördermittelhöhen ab. Sie hoffe, dass damit 2019 begonnen werden könne. (SZ/jm)

