Kein Waldkindergarten für Hartau Das Berufsbildungszentrum Bautzen wollte eine solche Einrichtung aufbauen. Ein erster Antrag scheiterte, ein zweiter wird nicht folgen.

Ortsansicht von Hartau. © Thomas Eichler

Das Berufsbildungszentrum (BBZ) Bautzen wird keinen neuen Antrag auf Einrichtung eines Waldkindergartens in Hartau stellen. Das erklärte Yvonne Koernig, Bereichsleiterin Qualifizierung und Arbeit, auf SZ-Nachfrage. „Momentan sind von unserer Seite her keine weiteren Aktivitäten geplant“, so die BBZ-Mitarbeiterin.

Im Vorjahr hatte das Bildungszentrum bei der Stadt einen Antrag gestellt, in Hartau einen Waldkindergarten aufzubauen. Der Stadtrat lehnte diesen auf Empfehlung der Verwaltung ab. So sind nach Angaben der Stadt die vorhandenen Krippen- und Kindergartenplätze bei anderen Freien Trägern und der städtischen Kita gGmbH noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet. Zwar geht die Verwaltung davon aus, dass der Bedarf bis 2019 steigen wird. Allerdings würden zusätzliche Kita-Plätze eher in der Innenstadt gebraucht als in Hartau.

Das BBZ hatte nach dem damaligen Beschluss erklärt, dass das Projekt für die Einrichtung noch nicht gestorben sei und man es später erneut angehen wolle. (SZ/jl)

