(K)ein Verzicht auf Neujahrsempfänge Rothenburg hofft bei dem Treffen auf spendable Gäste. Weißwasser und Bad Muskau dagegen verkneifen sich das Event zum Jahresanfang erneut.

Bild vom jüngsten Neujahrsempfang: Bürgermeisterin Heike Böhm begrüßte zahlreiche Gäste zum Neujahrsempfang in der Aula der Oberschule in Rothenburg. Der Empfang wird traditionell dazu genutzt, Menschen zu würdigen, die sich in Rothenburg und den Teilorten ehrenamtlich engagieren. Der Männergesangsverein gestaltete das kulturelle Programm. © André Schulze

Die Stadt Rothenburg wird die Gäste beim Neujahrsempfang am 20. Januar in der Oberschule zur Kasse bitten. Während ein kleiner Imbiss im Verlauf des Abends kostenlos gereicht wird, sollen die Getränke an die geladenen Gäste verkauft werden. Das geht aus den Einladungen hervor, die Bürgermeisterin Heike Böhm, kürzlich verschickt hat. Durch die Unterstützung soll sichergestellt werden, heißt es darin, dass es auch 2017 gelingt, den Empfang würdig zu gestalten.

In Weißwasser und dem Umland verzichten die meisten Gemeinden dagegen auf einen offiziellen Empfang zum Jahresbeginn. In Weißwasser gab es unter OB Torsten Pötzsch bisher keine Neujahrsempfänge, eine Tradition, mit der 2017 nicht gebrochen wird. Ähnlich verhält es sich in Bad Muskau. Auch die Grenzstadt verzichtet seit Jahren auf ein solches Event. Bürgermeister Dietmar Noack lässt es sich dagegen nicht nehmen, Partner der Gemeinde Gablenz bei einem Empfang zu begrüßen. Am 20. Januar ist es soweit. Geladen wird in den Gemeindesaal. Bereits am 14. Januar wird das neue Jahr auf der Sportanlage Trebendorf begrüßt. Wer seinen gebrauchten Christbaum loswerden möchte, erhält im Austausch ein Gratisgetränk. Ein offizieller Empfang durch die Bürgermeisterin ist auch hier nicht angekündigt.

Ähnlich wie Rothenburg setzen auch andere Gemeinden auf Unterstützung bei der Finanzierung der Treffen zum Jahresanfang. Allerdings wurde das bislang zumindest in Reichenbach und Markersdorf ohne die Bitte um Spenden realisiert. Die Gemeinde Markersdorf hatte ihren Empfang in den ersten Jahren gemeinsam mit dem Unternehmerverband veranstaltet. Damit konnte den Bürgern und Gästen des Empfangs ein bunter Abend mit Unterhaltung, Programm und Tanz geboten werden.

Seit wenigen Jahren organisiert die Gemeinde das Treffen nun schon mit Partnern in den Ortschaften und das in einer etwas kleineren Variante an einem Vormittag. Die Gelegenheit für Gespräche und ein Dankeschön an die Partner der Gemeinde besteht damit genauso. Die Kosten für die Veranstaltung bleiben in einem überschaubaren Rahmen. Vor einem Jahr war der Landsportverein in Friedersdorf Gastgeber. Am 7. Januar 2017 übernimmt diesen Part der Gersdorfer Ortschaftsrat im Feuerwehrhaus. Reichenbach handhabt das ganz genauso. Hier findet der Empfang am 15. Januar 2017 beim Verein für Arbeitsmarkt- und Regionalentwicklung in Krobnitz statt. Das ist auch eine gute Gelegenheit für alle Anwesenden, einmal einen Blick hinter die Kulissen des Gastgebers zu werfen. (SZ/ag/sdt)

