Kein Urteil im Blaulicht-Prozess

© Uwe Soeder

Mit der Einstellung des Verfahrens endete am Mittwochnachmittag der Prozess am Amtsgericht gegen zwei Kraftfahrer aus Kamenz und Neukirch. Sie waren am 6. Juni 2015 an einem spektakulären Verkehrsunfall an der Lidl-Kreuzung in Kamenz beteiligt, in deren Folge eine 79-Jährige verstarb. Fahrlässige Tötung, wie in der Anklage formuliert, konnte den beiden Kraftfahrern nicht nachgewiesen werden. Vielmehr habe es sich um eine Verkettung unglücklicher Umstände gehandelt.

Ein zur Unfallzeit 29-jähriger Fahrer eines Rettungswagens war mit Martinshorn und Blaulicht auf der Hohen Straße bei Rot über die Kreuzung gefahren, als ihn ein 26-Jähriger mit seinem VW von der Fichtestraße aus bei Grün erwischte und auf die Seite warf. Die bereits schwer kranke Frau erlitt Hirnblutungen, weitere vier beteiligte Insassen wurden teils schwer verletzt. (szo

zur Startseite