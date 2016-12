Kein Umsteigen mehr nötig Erwin Kokot braucht künstliche Knie. Vorher benötigt er aber eine Fahrtmöglichkeit. Zwei SZ-Leser bieten sofort Hilfe an.

Erwin Kokot steht vor einer Knieoperation. Mit künstlichen Gelenken kann er hoffentlich die Krücken wieder beiseite legen. © frank baldauf

Schmiedeberg/Naundorf. Leser der Sächsischen Zeitung sind hilfsbereite Menschen. Das zeigte sich am Freitag, als die Geschichte von Erwin Kokot in der Zeitung erschien. Der 61-jährige Naundorfer hat kaputte Knie, soll bei einer Operation im Januar auch künstliche Gelenke als Ersatz bekommen. Er weiß aber nicht, wie er zur Voruntersuchung kommen soll, die am 14. Dezember in einer Praxis in Dresden geplant ist. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Fahrt durchaus möglich – wenn man gesund ist. Doch sie ist mit zweimal Umsteigen verbunden. Erst geht es mit dem Regionalbus nach Dresden und dort mit zwei verschiedenen Straßenbahnlinien weiter. Aber Erwin Kokot weiß nicht, wie er mit seinen kaputten Knien zweimal umsteigen soll.

Auf die Veröffentlichung hin haben sich zwei SZ-Leser gemeldet, welche die Möglichkeit hätten, Erwin Kokot zu seiner Untersuchung zu fahren. Bernd Küchler aus Malter hat sich schon am Vormittag in der Redaktion der Sächsischen Zeitung gemeldet. Die stellte den Kontakt her. Und die beiden haben sich dann sofort geeinigt, sich am 7. Dezember einmal zu treffen und dass Bernd Küchler dann am 14. Dezember die Fahrt zur Voruntersuchung übernimmt. Ein zweiter SZ-Leser aus Altenberg hat kurz danach ebenfalls seine Bereitschaft bekundet. Aber vielleicht ist später noch einmal Hilfe durch eine Fahrt erforderlich.

