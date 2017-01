Kein Tempo 30 für alle Die große Mehrheit der Bürger fordert mit ihrer Unterschrift ein Tempolimit. Das Landratsamt hat geprüft – und abgelehnt. Die Begründung sorgt für Frust.

Fast überall auf der Ortsdurchfahrt Volkersdorf gilt Tempo 30 für alle Fahrzeuge. Nur auf den letzten rund 350 Metern in Richtung Radeburg nicht. Dabei müsst nur das Zusatzschild abgeschraubt werden. Doch das Verkehrsamt im Landratsamt befürchtet Widerspruch. © Norbert Millauer

Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Sprichwort. Bei dem Bemühen der Volkersdorfer um mehr Verkehrssicherheit in ihrem Dorf war es ein Tod auf Raten. Denn schon beim Vor-Ort-Termin Ende Oktober letzten Jahres war deutlich geworden, dass das Landratsamt Meißen zwar reagieren will, aber – wenn überhaupt – nur ein befristeter Erfolg zu erwarten sein durfte.

Seit dem gestrigen Dienstag weiß Jürgen Simon – einer der Anwohner der Ortsdurchfahrt S 96 und Mitinitiator der Unterschriftenaktion – dass er die Hoffnung auf Tempo 30 für alle Fahrzeuge auf der S 96 in der gesamten Ortslage begraben kann. Dabei wollten die Volkersdorfer eigentlich nur erreichen, dass auch auf dem rund 350 Meter langen letzten Stück der Straße zwischen dem Abzweig nach Boxdorf und dem Ortsausgang Richtung Bärnsdorf das Lkw-Zusatzschild verschwindet und so neben den Brummis, Bussen und Traktoren auch Pkw 30 fahren müssen.

Da nach Auskunft der Meißner Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr der Ausbau der S 96 nach mehr als zwölfjähriger Planung 2018 endlich beginnen soll, wäre diese Reglung nicht viel länger als ein Jahr wirksam gewesen. Denn nach dem Ausbau, wenn die Straße in gutem Zustand, breiter und mit Fußwegen versehen ist, wird mit Sicherheit auf der gesamten Ortsdurchfahrt Tempo 50 gelten.

Doch die Verantwortlichen im Kreisverkehrsamt sehen für solch eine zeitlich begrenzte Entlastung der verkehrsgeplagten Volkersdorfer weder eine Notwendigkeit noch eine Möglichkeit. Von Anfang November an hatte das Amt mit zwei mobilen Geräten zwei Wochen lang nochmals die Anzahl, Art und Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der S 96 in Volkersdorf registriert.

Amtsleiterin Viola Werbig hatte Jürgen Simon parallel dazu darauf hingewiesen, dass das Amt bei einem Widerspruch von Verkehrsteilnehmern gegen eine Herabsetzung auf 30 km/h nachweisen müsse, worauf es sich bei dieser Ermessensentscheidung gestützt hat. Dabei sei nachzuweisen, dass die Voraussetzung dafür als konkrete Gefahr aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse gegeben ist.

Aus Sicht des Verkehrsamtes sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, weshalb die von über 350 Unterschriften gestützte Forderung der rund 500 Volkersdorfer in dem Bescheid an Jürgen Simon auch abgelehnt wird. Begründet wird das unter anderem damit, dass die Fahrbahn in diesem Abschnitt eine ausreichende Breite von 5,50 bis 6,40 Metern aufweise.

Mit der Geschwindigkeitsbeschränkung für Lkw sei auch dem Fall Rechnung getragen, dass sich zwei dieser großen Fahrzeuge begegnen. Zudem, so heißt es weiter, dürfe die höchstzulässige Geschwindigkeit laut Straßenverkehrsordnung nur unter günstigen Umständen gefahren werden. Wird die Straße durch entgegenkommende Fahrzeuge zu schmal oder unübersichtlich, müsse also langsamer gefahren werden.

Außerdem sei aufgrund der fehlenden Gehwege und der Bushaltestelle bereits das Gefahrenzeichen „Achtung Kinder“ aufgestellt worden. „Damit muss die Höchstgeschwindigkeit im Schutzbereich dieses Zeichens so gewählt werden, dass ohne Gefahrenbremsung angehalten werden kann, wenn plötzlich ein Kind auftaucht.“ Innerorts bedeute das eine Geschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h, je nach Situation auch deutlich weniger. „Dieses Gefahrenzeichen hat damit eine wesentlich höhere Bedeutung als eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h“, heißt es weiter in den Bescheid.

Gegen die Forderung der Volkersdorfer sprechen aus Sicht des Landratsamtes zudem die Unfallzahlen der Polizei und die ermittelten Fahrzeugzahlen. Die Daten vom 1. Januar 2011 bis 30. Juli 2016 würden auf keinen Unfallschwerpunkt hinweisen. Und durchschnittlich 2 980 Fahrzeuge bei einem Schwerverkehr-Anteil von vier Prozent seien für eine Staatsstraße sehr gering.

Die Auswertung der 14-tägigen Messung zeigt, dass es beim Pkw-Verkehr nur geringfügige Geschwindigkeitsübertretungen gab. In Fahrtrichtung Dresden waren 85 Prozent nicht schneller als 46 km/h. In der Gegenrichtung lag dieser Wert bei 51 km/h. Ganz anderes sieht das bei den Lkw aus. Dort waren 85 Prozent in beiden Fahrtrichtungen langsamer oder mit maximal 46 km/h unterwegs. „Das zeigt, dass sich eine Vielzahl der Lkw-Fahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h hält“, schreibt das Amt.

Und schlussfolgert daraus, dass eine weitere Beschränkung der Geschwindigkeit für Pkw nicht zulässig und zweckmäßig sei. Stattdessen sollten Polizei und Kreisordnungsamt besser mit Messungen zur Durchsetzung der erlaubten Geschwindigkeit, vor allem bei Lkw – beitragen. Das Problem dabei ist, dass das Amt mit diesen Argumenten schon im Mai 2015 den Antrag einer Volkersdorfer Familie abgelehnt hat.

„Verstärkte Kontrollen gab es seit dem nicht. Und wenn überhaupt, wird am anderen Ende des Dorfes bei der Feuerwehr gemessen“, wie Jürgen Simon sagt. „Wir haben das Gefühl, hier wird einfach nur auf Zeit gespielt.“

