Kein Tempo 30 auf der Jahnstraße Trotz Straßenschäden sieht die Stadtverwaltung von Weißwasser keinen Grund für eine sofortige Geschwindigkeitsreduzierung.

Auf der Jahnstraße in Weißwasser darf auch weiterhin mit 50 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Dem Vorschlag des sachkundigen Einwohners im Bau- und Wirtschaftsausschuss, Hans-Eckhard Rudoba, die Geschwindigkeit wegen der Frostschäden an der Straße auf 30 km/h zu reduzieren, folgt die Stadtverwaltung nicht. Das ist in der jüngsten Ausschusssitzung mitgeteilt worden.

Nach Ansicht von Hans-Eckhard Rudoba stellen die Schäden eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar. Außerdem ist von ihm die Befürchtung geäußert worden, dass Autofahrer Schadensansprüche an die Stadt stellen könnten. Eine Begutachtung durch die Verkehrsbehörde und den Leiter des Referats Technischer Service in der Stadtverwaltung, Gerd Preußing, sei jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zustand der Jahnstraße keine Geschwindigkeitsreduzierung notwendig mache, erklärte Oberbürgermeister Torsten Pötzsch im Ausschuss.

Zwar weise die Straße Mängel auf, diese seien aber nicht so gravierend, dass darauf explizit aufmerksam gemacht werden müsste. Ein Hinweisschild „Bodenwelle“ sei nur erforderlich, wenn der Kraftfahrer durch den Straßenzustand überrascht werden würde. „Das ist hier aber nicht der Fall“, sagt Torsten Pötzsch. Diese Auffassung teile auch die Polizei.

Saniert werden soll die Straße aber trotzdem. Der entsprechende Antrag auf Fördermittel liege beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, so der Oberbürgermeister. Von dort gebe es bisher aber nur die Aussage, dass man nicht wisse, wie viel Geld zur Verfügung stehe.

