Kein Teilnehmerrekord beim Gesundheitslauf

Beim Pulsnitzer Gesundheitslauf gingen auch die Bambinis an den Start. © PR

Leichtathletik. Bei der achten Auflage des Pulsnitzer Gesundheitslaufes wurde am Freitag der angepeilte neue Teilnehmerrekord klar verpasst. Dennoch wetteiferten immerhin 413 Sportlerinnen und Sportler um Punkte für den Oppacher Läufer-Cup. Dabei wiederholte Anna Ficner auf der 10-km-Strecke bei den Frauen ihren Vorjahreserfolg in 39:24 Min. Damit war sie über drei Minuten schneller als 2016. Die Radebergerin Luise Anter wurde hier in der Gesamtwertung Fünfte mit 46:00 Min. Schnellster Mann war diesmal Maciek Dawidziuk in 34:59 Min. Damit war er über eine Minute langsamer als Vorjahressieger Robel Tewelde (OSLV Bautzen), der 2016 in 33:51 Min. gewonnen hatte. Im Nachwuchsbereich überzeugten vor allem die Läufer vom TV 1848 Bischofswerda, dem HSV 1923 Pulsnitz, der SG Großröhrsdorf, dem OSLV Bautzen, dem Biathlonverein Ringenhain und vom SV Einheit Kamenz mit vorderen Platzierungen über 800 m und 2,0 km. (ck)

