Kein Steuergeld für Privatmauern Bürger hatten gehofft, dass ihre Einfriedungen mit erneuert werden. Daraus wird nichts.

Ein Bild der Winteridylle im Park Naunhof. Doch unter dem zarten Weiß sieht Planer Olaf Nickel vor allem die Probleme am Hopfenbach, kaputte Flusssohlen, abgestürzte Böschungen und Unterspülungen. © Anne Hübschmann

Vor noch gut einem Jahr hatte Ebersbachs Bürgermeisterin Margot Fehrmann die Idee, die Flüchtlinge vom benachbarten Herrenhaus in die Sanierung des Hopfenbachs einzubeziehen. Die kamen bekanntlich am Ende nicht. Das Herrenhaus ist innen für 400 000 Euro mit Steuergeld notsaniert und steht nun verwaist.

Draußen im Park verdeckt der Schnee die Probleme. Denn so wildromantisch die Parklandschaft mit eingebrochenen Mauern und sich hinschlängelndem Flusslauf aussieht, Planer Olaf Nickel vom Ingenieurbüro Müller, Miklaw und Nickel aus Mautitz präsentierte den Gemeinderäten jetzt eine ziemlich lange Liste an sanierungsbedürftigen Stellen. In Höhe der Ortslage Naunhof müssen Sedimente beräumt und verhindert werden, dass die Böschung nachrutscht. Natursteine in der Brücke werden nachgesetzt. Schlecht für Privatleute: Stützmauern, die zu Privatgrundstücken gehören, dürfen nicht mit Steuergeldern in Ordnung gebracht werden. Da müssen die Bürger selber ran. Das Wehr in Höhe der Gaststätte „Eule“ wird dagegen erneuert.

Treibgut türmt sich wieder

Planer Olaf Nickel mahnte im Gemeinderat aber vor allem eines an, was ihm aufgefallen ist: Die Bürger verstellen Uferzonen schon wieder mit Holz, Grünschnitthaufen und gar Gartenutensilien – bei einem möglichen Hochwasser – fatales Treibgut. „Da muss die Gemeinde tätig werden“, so Olaf Nickel, Geschäftsführer des Mautitzer Planungsbüros. Währenddessen erklärt er, was weiter in Richtung Lauterbacher Park zu tun ist.

Was der Schnee noch verbirgt, tritt im Frühling nämlich zutage: abgebrochene Steilhänge, Unterspülungen, ja sogar Treibgut im Lauterbacher Park, das angeschwemmt ist. Das wird natürlich komplett beräumt. Wie der Flussverlauf hochwasserschutz- und naturgerecht herzustellen ist, darum gab es einige Diskussionen mit der Umweltbehörde. Am Ende steht ein Kompromiss, berichtet Olaf Nickel.

So werden die Böschungen zwar groß von Ausfransungen befreit, aber keineswegs begradigt. Ausbrüche werden lediglich stabilisiert. Ist irgendein Krater entsanden, bleibt er auch – vor allem außerhalb der beiden Ortschaften Naunhof und Lauterbach. Richtig erneuert wird die Flusssohle, für einen geregelten Durchlauf und damit möglichst keine weiteren Ausbrüche entstehen. In den Ortslagen hat man dem Hochwasserschutz etwas mehr Gewicht verliehen.

Der dritte Bauabschnitt gilt dann nur dem Lauterbacher Park. Wildwuchs wird herausgeschnitten, Schwemmgut weggefahren, unterhalb des Schlossparkes werden Reste eines alten Wehres abgerissen und alte Weide gefällt. Der Durchlass zum Mühlenteich wird gereinigt. Schon nächsten Mittwoch will Nickel einen Zeitplan für die Arbeiten mit der Firma Melioration GmbH Tief- Straßen- und Kulturbau Meißen absprechen.

Vor Ort, denn die Leistungen wurden nicht nur wegen Naturschutzbelangen an mancher Stelle zum Kompromiss. Ursprünglich hatte die Gemeinde rund 150 000 Euro an Kosten veranschlagt. Doch da die Preise, wie so manche Gemeinde bei Vergaben gerade feststellt, kräftig gestiegen sind, wurden daraus schließlich 214 000 Euro. Die Gemeinde bekam entsprechend mehr Fördergeld, nur irgendwelche zusätzlichen Dinge sind so natürlich einfach nicht drin.

Den Beginn der seit Jahren umfangreichsten Arbeiten rund um den Hopfenbach werden die Naunhofer bald hören. Denn bis Ende Februar müssen die Baumfällarbeiten erledigt sein – dann stehen die Bäume wieder unter Schutz.

