„Kein stabiler Winter in Sicht“ Wieder ein grünes Weihnachten? Goldbachs Hobbymeteorologe Dietmar Pscheidt wagt noch keine Prognose.

Der Herbst geht, der Winter kommt. Das Foto von Manuela Hermann zeigt den Horkauer Teich – Montagfrüh mit Eiskristallen am Uferrand © privat

Der meteorologische Herbst 2016 nimmt am Mittwoch Abschied – und das noch ohne Schnee in tiefen Lagen wie Bischofswerda, aber kalt. Wann die ersten Flocken fallen und was es überhaupt für ein Winter wird, dazu legt sich Hobbymeteorologe Dietmar Pscheidt aus Goldbach noch nicht fest: „Für den Dezember gibt es verschiedene Modelle. Ein stabiler Winter ist noch nicht in Sicht.“ An glühweintaugliche kalte Tage für die Weihnachtsmärkte am kommenden Wochenende, darunter den in Bischofswerda, glaubt der Goldbacher aber.

Der Herbst 2016 bleibt in Erinnerung, weil er sehr sommerlich begann. Im September gab es hierzulande mehr Sommertage, nämlich sieben, als im Juni und August (fünf bzw. sechs). Dann aber änderte sich das Wetter und es wurde nass. So brachte des der Herbst im Oktober auf Regenrekordmengen. An 26 Tagen fiel Regen. 131 Millimeter Niederschlag gab es verteilt über den Monat – die größte Menge seit 1974. „Ein zähes Hoch bestimmte mit außergewöhnlich hohem Kerndruck unser Wetter. Es sorgte aber nur an seiner Nordwest-, Nordost- und Ostflanke für relativ kühle Witterung“, sagt Dietmar Pscheidt. Der November war der Monat der Extreme. Es gab Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad innerhalb weniger Stunden.

Insgesamt war es beim Mittel von drei Grad so kalt wie zuletzt 2007. Die letzten zwanzig Jahre brachte es der November hierzulande im Durchschnitt auf 9,2 Grad. Ohne den Böhmischen Wind, der die Kälte zwischendurch vertrieb, fiele die Novemberbilanz noch kühler aus. (szo)

