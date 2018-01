Kein „Sport frei“ mehr in der Turnhalle Sagar

Sport treiben dürfen die Kinder der Grundschule Sagar zunächst auch weiterhin. Am vergangenen Freitag fand das alljährliche Hallensportfest statt. Alle Kleinen und Großen waren mit Begeisterung bei der Sache. Es wäre ein Jammer, sollten es diese sportlichen Höhepunkte in der Form eines Tages nicht mehr geben. Foto: Steffen Bistrosch © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die Aufregung der Eltern ist groß. Dieser Tage haben sie von Leiterin Heide Jacob aus der Grundschule „Neißekinder“ in Sagar einen Brief zugestellt bekommen, mit dem die Chefin öffentlich macht, was ihr seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt: Der bauliche Zustand der mehr als dreißig Jahre alten Turnhalle entspricht nicht länger den Ansprüchen des Schulsports.

Sicherheitsbegehungen und Gefährdungsbeurteilungen des zuständigen Landesamtes für Schule und Bildung in Bautzen hätten zum Teil seit Jahren einen wiederkehrenden Anblick ergeben: So haben beispielsweise ein fehlender Aufprallschutz an den Seitenwänden oder der schlechte Zustand der sanitären Anlagen regelmäßig Eingang in einen Maßnahmenkatalog gefunden, in dem abzustellende Mängel protokolliert werden. Aus Sicht der Behörde und der Gemeindeunfallversicherung alles Dinge, welche eigentlich in vorgegebenen Zeiträumen beseitigt werden müssten. Passiert ist in dieser Hinsicht aber zu wenig, da sind sich die Beteiligten noch einig.

Nun bleiben die Toiletten vorerst gesperrt und Ball- sowie auch Laufspiele sind tabu. Ganztagsangebote wie „Handball“ oder „Spiel und Sport“ finden in der Halle vorerst nicht mehr statt, ist von den Verantwortlichen zu erfahren. Die Sicht auf diese Tatbestände wiederum variiert zwischen Schulleitung und Gemeinde zum Teil deutlich.

Aus dem Gemeindeamt lässt man verlauten, dass die für den Weiterbetrieb notwendige energetische Ertüchtigung der Turnhalle in Kürze abgeschlossen sei. Das betrifft darüber hinaus auch auf Sanierungsarbeiten zu, wie etwa die Erneuerung von Beleuchtung, der Außentür und der Heizungsanlage. Alle bestehenden Mängel sofort abzustellen sei jedoch illusorisch, hieß es weiter. Zum einen seien die Kosten für die chronisch klamme Gemeinde nicht zu stemmen und das Anzapfen von Fördertöpfen kompliziert: Ein Teil der bestehenden Turnhalle befindet sich nämlich auf privatem Grund und Boden, gehört der Gemeinde somit gar nicht. Deshalb lassen sich auch keine Fördermittel für eine Sanierung der Halle akquirieren. Zum anderen existiert kein Rechtsanspruch der Grundschule auf eine Turnhalle. Ein Bewegungsraum würde den gesetzlichen Anforderungen der Schule zumindest theoretisch Genüge leisten. Die Kosten für eine komplette Sanierung würden sich geschätzt fast im siebenstelligen Bereich bewegen, ein Neubau analog der Halle in Krauschwitz schlüge etwa mit anderthalb Millionen Euro zu Buche. Aber das kommt für die Gemeinde finanziell nicht infrage. Ein Bewegungsraum wäre mit nur einem Drittel dieser Kosten die deutlich günstigere Variante, hieß es.

Mit den Fördermitteln, die die Gemeinde für die Ertüchtigung des Brandschutzes und der Elektroanlagen im Schulgebäude beantragt hat, könnten die Mängel an der Turnhalle nicht behoben werden. Beides seien zwei Paar Schuhe, heißt es. Im Gebäude selber fallen geplante Kosten von etwa einer Million Euro an. Sowohl die Gemeinde Krauschwitz als auch die Gemeinde Weißkeißel haben dafür eine Zweckvereinbarung getroffen.

Schulleiterin Heide Jacob bezieht in Sachen Turnhalle eine andere Position. Die Mängel sind von Schule, Amt und Gemeinde gleichermaßen festgestellt und ins Protokoll aufgenommen worden. Gestellte Termine zur Behebung sind verstrichen. Sie appelliert an die Gemeinde, dass die Mängel endlich in Angriff genommen werden. Sie wünscht sich für die Kinder ebenso wie für die Lehrkräfte Bedingungen, unter denen das Verletzungsrisiko beim Sport vermindert wird. „Ball- und Bewegungsspiele bieten für die Kleinen nun mal das größte Spaßpotenzial“, sagt sie. Als Schulleiterin sieht sie sich in der Pflicht, auf Missstände aufmerksam zu machen und zumindest den Versuch zu unternehmen, diese Probleme anzugehen. Sie kenne die Probleme der Gemeinde, sieht diese dennoch in der Pflicht.

