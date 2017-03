Kein Spätzug mehr zwischen Zittau, Görlitz und Weißwasser? Die letzte Bahn fährt jetzt kurz nach 22 Uhr. Sie soll gestrichen werden. Das sorgt für Kritik.

Symbolfoto © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Die beabsichtigte Neufassung des Nahverkehrsplanes für die Oberlausitz betrifft auch die Bahnstrecke Zittau–Cottbus. Der Spätzug in Richtung Norden, der kurz nach 22 Uhr am Zittauer Bahnhof startet, soll nach den derzeitigen Plänen gestrichen werden. Künftig soll die letzte Zugfahrt ab Zittau nur noch um 21.04 Uhr möglich sein. Dieser Zug erreicht um 21.40 Uhr Görlitz, 21.58 Uhr Horka, 22.20 Uhr Weißwasser und fährt weiter nach Cottbus. Danach soll zwischen Zittau, Görlitz und Cottbus keine Zugfahrt mehr möglich sein.

Der jetzt späteste Zug startet 22.04 Uhr in Zittau und erreicht 23.21 Uhr Weißwasser, wo er auch endet. Allerdings fährt dieser Zug nur montags bis freitags, nicht an Wochenenden und Feiertagen. Im Triebwagen sitzen meist nur drei, vier Fahrgäste, berichtet Pressesprecherin Sandra Trebesius vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon).

Der Verkehrsverbund erachtet es als sinnvoller, statt des kaum genutzten Spätzuges eine Lücke im Takt zu schließen. So soll künftig ein Zug 20.04 Uhr ab Zittau Richtung Norden fahren. Zurzeit klafft zwischen 19 und 21 Uhr eine Fahrplanlücke, immer gerechnet die Abfahrt ab Zittau (an den Unterwegs-Bahnhöfen entsprechend später).

Der Wegfall des Spätzuges nach 22 Uhr sorgt allerdings für Kritik, zum Beispiel in Ostritz. Dort hieß es im Stadtrat, zu einer guten Lebensqualität gehöre auch die Möglichkeit, nach Abendveranstaltungen in Zittau wieder nach Ostritz zurückkehren zu können. „Zur Aufrechterhaltung der ländlichen Lebensqualität und zur Eindämmung der Verödung ländlicher Landstriche ist das Vorhalten eines optimalen Nahverkehrsangebotes vonnöten.“

In der Gegenrichtung bleibt es beim bisherigen Angebot. Der letzte Zug des Tages ab Cottbus startet dort um 23.05 Uhr, er endet 0.16 Uhr in Görlitz. So kommen beispielsweise Theaterbesucher spätabends noch von Cottbus nach Hause.

Der neue Verkehrsvertrag mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), enthält zwischen Zittau und Cottbus das in etwa gleiche Zugvolumen wie bisher, erklärt Sandra Trebesius. Der Vertrag tritt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 in Kraft und schließt nahtlos an den jetzt gültigen an. Beschlossen ist allerdings noch nichts – der Plan ist bisher nur ein Entwurf.

zur Startseite