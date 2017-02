Kein Solo für Petry Die Chancen für eine alleinige Spitzenkandidatur der AfD-Chefin sinken. Doch wie soll das Team aussehen?

Wer führt die AfD in den Bundestagswahlkampf? Parteichefin Frauke Petry zählt wohl dazu. Doch eine Mitgliederbefragung ergab eine knappe Mehrheit für ein Team. © dpa

Bei der Frage nach der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl im Herbst ist die AfD offenbar gespalten. Im Rahmen einer Mitgliederbefragung votierte eine knappe Mehrheit von 54 Prozent für eine Teamlösung, 46 Prozent befürworten einen alleinigen Spitzenkandidaten. Bindend ist das Ergebnis, über das Welt und Spiegel gestern berichteten, nicht. Offenbar haben sich rund ein Drittel der etwa 26 000 AfD-Mitglieder beteiligt. Nach Namen wurde nicht gefragt. Eine Bestätigung der AfD gab es zunächst nicht.

Die Chancen für eine Solokandidatur von Parteichefin Frauke Petry, die in Sachsen zudem Landes- und Fraktionsvorsitzende ist, dürften gesunken sein. Eine Möglichkeit ist, dass Petry in einem Team antritt – etwa mit ihrem Vize Alexander Gauland, dem niedersächsischen Landeschef Paul Hampel und dem baden-württembergische Vorstandsmitglied Alice Weidel. Geklärt werden soll das auf einem Parteitag im April. Die Mitglieder wünschen sich dazu jedoch eine weitere Befragung. Petry ist bereits als Direktkandidatin in der Sächsischen Schweiz nominiert, zudem führt sie die sächsische AfD-Landesliste an.

Die Debatten sind ein Hinweis, dass die AfD intern uneins über ihren Kurs ist. Offen scheint, ob sie sich als bürgerliche Partei mit Protestattitüde oder radikal-systemferne Kraft im Wahlkampf geben soll. Die 41-jährige Petry, die ein Kind erwartet und mit ihrem Baby Wahlkampf machen will, steht für einen im Vergleich moderaten politischen Kurs.

Ihre Gegner, die den Thüringer Landeschef Björn Höcke verehren, formieren sich jedoch. Unlängst hat sich die Freiheitlich Patriotische Alternative (FPA) in Thüringen gegründet. Ein Initiator ist der Leipziger Anwalt Roland Ulbrich. Den Vereinsgründern ist die Patriotische Plattform, in der sich Petry-Opponenten sammelten, offenbar zu lasch. Ulbrich schreibt auf Facebook über die Ausrichtung der Plattform: „Der neue ,moderate‘ Kurs steht für Anpassung an das Parteiestablishment.“

13 Teilnehmer waren Ulbrich zufolge an der FPA-Gründung beteiligt. Im Aufruf heißt es: „Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ohne Streben nach politischer Karriere, für unser deutsches Vaterland aber auch in der Partei AfD für die drei Grundsätze Demokratie, Subsidiarität und Recht zu wirken.“ Die Rede ist auch von der „Erhaltung bzw. Wiederherstellung der nationalen Souveränität Deutschlands“.

zur Startseite