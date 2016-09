Kein September ohne Oktoberfest Marcel Baumgart und Oliver Frenzel sind seit dem ersten Putzkauer Oktoberfest dabei. Jetzt gibt’s das 14. Auch darauf sind sie bestens vorbereitet.

Für Marcel Baumgart (links) und Oliver Frenzel bedeutet das Oktoberfest vor allem eins: viel Arbeit. Sie machen es gern, weil sie selbst gern feiern. © Rocci Klein

Ein September in Putzkau ohne Oktoberfest? Marcel Baumgardt und Oliver Frenzel können sich das nicht mehr vorstellen. Sie lieben dieses Fest, möchten darauf nicht verzichten. Auch wenn es für sie und die anderen Mitglieder des Jugendklubs vor allem eins bedeutet: viel Arbeit und in den nächsten drei Tagen Stress pur. An Schlaf ist da wohl nicht groß zu denken, sagen die beiden jungen Männer, die zugleich als Väter von Kleinkindern Pflichten haben.

Der Putzkauer Jugendklub organisiert das Oktoberfest von Anfang an. Bereits seit dem ersten Fest 2003 sind Oliver Frenzel und Marcel Baumgardt dabei. Das Oktoberfest ist längt Kult, sagt Marcel Baumgart. Wegen der Atmosphäre, der Geselligkeit, dem Programm. Er, der bei einem Brennstoffhandel arbeitet, war gerade 16 Jahre alt, als das erste Fest stattfand – damals noch einige Nummern kleiner als jetzt. Gefeiert wurde in den ersten Jahren im Jugendklub auf dem Gelände des ehemaligen Rittergutes. Auch Oliver Frenzel, jetzt 35 und Straßenbauer, schwelgt gern in den Erinnerungen. „Damals gab es nur einen Raum mit einer Bar. Ein großes Programm hatten wir da noch nicht.“

Stargast Linda Feller Freitag 18 Uhr: Einlass; M & M-Disco 19.30 Uhr: Bieranstich 23.30 Uhr: Tim Toupet Sonnabend 18 Uhr: Einlass, Oberlausitzer Discoeam gg. 22 Uhr: Programm des Jugendclubs Sonntag 9.30 Uhr: Zeltgottesdienst 10.30 Uhr: Frühschoppen 15 Uhr: Programm Kindergarten 16 Uhr: Linda Feller 19 Uhr: Wiederholung JC-Programm 22.30 Uhr: Höhenfeuerwerk Festgelände: Dresdner Straße am Viaduk

Doch schon vor 13 Jahren hatten die jungen Leute in Putzkau ein großes Ziel: „Wir wollten die Feste im Ort wieder in Schwung bringen, sodass man sich mindestens einmal im Jahr mit dem gesamten Dorf trifft,“ sagt Oliver Frenzel, seit 1997 Mitglied im Jugendclub. Mit den Jahren wurden die Feste immer größer, die Organisation routinierter. Sponsoren wurden gefunden und halten zur Stange. Klubchef Marcel Baumgart ist seit einigen Jahren beim Oktoberfest der „Springer“. Wo man ihn braucht, greift er ein. So bringt er zum Beispiel neue Fässer in die Getränkewagen und räumt die leeren weg. Oliver Frenzel wird mit anderen Klubmitgliedern und Helfern wieder hinter dem Tresen stehen und die Gäste bedienen. Stress ohne Ende. Aber beide Männer genießen es.

Die Frage, ob sie sich nicht zu alt für einen Jugendklub fühlen, ringt beiden nur ein Lächeln ab. „Für eine solche Aufgabe ist man nie zu alt. Wir finden es gut, etwas zu organisieren, an dem viele ihren Spaß haben“, sagt Oliver Frenzel. Der Zusammenhalt im Klub sowie unter den Putzkauern insgesamt ist sehr groß. Gäste sind herzlich willkommen. Das motiviert, zumal Freunde, Nachbarn, die Feuerwehr sowie der Fanclub hinter dem Klub stehen. Mit den Stargästen Tim Toupet und Linda Feller fährt der Jugendklub auch in diesem Jahr Prominenz auf. Das Fest im nächsten Jahr soll noch eine Nummer größer werden, stellt Marcel Baumgart in Aussicht. Dann feiern die Putzkauer nicht nur ihr 15. Oktoberfest, sondern auch 20 Jahre Jugendklub.

