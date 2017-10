Kein Scherz zu wild Humor ist ihr Handwerk. Carolin Kebekus sticht die Männer aus und schnappt sich erneut den deutschen Comedypreis.

Carolin Kebekus siegte am Dienstag in Köln in der Kategorie „Beste Komikerin/ Bester Komiker“ bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2017. © dpa

Carolin Kebekus kennt das. 2013, 2014, 2015, 2016 – Jahr für Jahr hielt sie den Deutschen Comedypreis als „Beste Komikerin“ in der Hand. 2017 ist es nicht anders. Wobei: Eines ist dann doch anders. In diesem Jahr ist es der komplette Triumph. Sie sei jetzt „nicht nur für eine Frau lustig“, stellt Kebekus in ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung am Dienstag in Köln fest, „sondern auch lustiger als die Typen.“

Weil es beim Deutschen Comedypreis 2017 keine getrennten Kategorien für Frauen und Männer mehr gibt, war Kebekus zusammen mit vier Männern in der gemeinsamen Kategorie „Beste Komikerin/Bester Komiker“ nominiert: Luke Mockridge, Sascha Grammel, Torsten Sträter und der Dresdner Olaf Schubert. Am Ende ziehen alle gegen Kebekus den Kürzeren.

Provokant und nicht selten mit einem feministischen Witz hat sich die 37-Jährige in der Komikwelt durchgesetzt. Ihre Karriere begann sie als Praktikantin bei RTL. Als sich bei einem Dreh Schauspieler verspäteten, sprang sie bei einem Sketch ein – von da an lief es. Ihren Durchbruch hatte sie vor elf Jahren in den „Freitag Nacht News“. Mit ihrer quirligen, frechen Art sorgt sie seitdem für so einige Lacher. Ihr Bühnenprogramm ist so erfolgreich, dass sie im WDR ihr eigenes „Pussy Terror TV“ hat. Und wenn sie keine Witze reißt, singt sie. Oder schauspielert. Erst im Februar kämpfte sie in „Schatz, nimm du sie!“ auf der Kinoleinwand darum, wer nach der Scheidung die Kinder behalten muss.

Kebekus macht derbe Späße. Im Internet findet sie genügend Futter, um sich über Modepüppchen mit ihren Smoothies lustig zu machen. Aber die sind nicht die einzigen, auf deren Kosten Kebekus Witze reißt. Auch mit der Kirche hat sie es sich 2013 verscherzt. Erst bewarb sie sich in der „Heute Show“ als Päpstin, dann rappte sie in einem Musikvideo davon, wie bei Gott der Punk gehe. Inklusive Nonnenkostüm und Kruzifixablecken. Der WDR weigerte sich, das Video zu zeigen. Dazu gab es noch 100 Anzeigen gratis. Wenigstens der Richter erlaubte ihre Satire. (mit dpa)

Die Preisverleihung des Deutschen Comedypreises wird am Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

