Kein Scheibenglück vom Weihnachtsmann

Wie vernagelt war das Tor der Gäste aus Crimmitschau in vielen Szenen. Hier scheitert Füchse-Stürmer Anders Eriksson am Gästetorwart Brett Kilar. © Gunnar Schulze

Aus dem Wunsch der Lausitzer Füchse, den Fans Weihnachten einen Derbysieg zu schenken, ist nichts geworden. Gegen den ETC Crimmitschau reichte es nach einer starken Aufholjagd im Schlussdrittel zu nur einem Punkt. Am Ende aber triumphierten die Gäste mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung.

Die Lausitzer Füchse, die dank der maximalen Unterstützung durch Förderlizenzspieler aus Berlin mit vier kompletten Reihen spielen konnten, begannen ausgesprochen selbstbewusst und dominierten das erste Drittel klar. Ein Problem wurde auch angesichts des Schussverhältnisses von 18:8 zugunsten der Füchse schon da deutlich: Die Qualität der Schüsse war einfach nicht ausreichend, um den im bisherigen Saisonverlauf nicht besonders überzeugenden Crimmitschauer Torwart Brett Kilar ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Crimmitschauer waren auf der anderen Seite fast nur mit ihrer ersten Reihe gefährlich. Die optisch überlegenen Füchse gingen am Ende mit einem torlosen Remis in die Kabinen,

Im Mitteldrittel wurde die Qualität der Chancen für die Lausitzer zunächst besser . Hayes hatte aus drei Metern eine Riesenchance, Ranta riss schon die Arme zum Jubeln nach oben, aber Hayes wählte die falsche Ecke und scheiterte am Torwart. Nach einer gut überstandenen Unterzahl lief Götz allein auf den Gästetorwart zu, hatte aber Probleme bei der Puckmitnahme, verlor Geschwindigkeit und scheiterte unter Bedrängnis an Kilar. Und schließlich nutzen die Füchse sogar eine 3:1-Chance nicht. Ranta lupfte den Puck zu Hayes, der aber nur die Schoner von Kilar traf. Von dort sprang die Scheibe günstig zu einem Crimmitschauer Verteidiger, der denn Puck sofort zu einem Konter weiterleitete. Pohl spielte Schietzold an, der sich die Scheibe vor dem Füchse-Torwart Maximilian Franzreb auf die Rückhand legte und zum 0:1 einnetzte – gegen den Spielverlauf bis dahin. Es kam noch schlimmer aus Füchse-Sicht. Die vierte Füchse-Reihe verlor wenig später die Ordnung, am langen Pfosten wurde der heranstürmende Maschmeyer angespielt, der auf 0:2 erhöhte. Füchse-Trainer Robert Hoffmann nahm eine Auszeit, und das half sofort. Zwar scheiterte Hayes mit der nächsten Großchance erneut an Kilar, aber hinter dem Tor schnappte sich Roope Ranta den Puck, spielte einen „Weltklasse Bauerntrick“, indem er sich die Scheibe auf den Schläger legte und sie zum 1:2 ins kurze Torwarteck hob. Danach hatten die Gastgeber bei einer 69-sekündigen 5:3-Überzahl die Chance, den Ausgleich zu erzielen. Wie aber bei allen Überzahlspielen in dieser Partie agierten die Füchse außerordentlich schwach, schafften es nicht einmal, einen Schuss aufs Gästetor abzugeben. Das wurde umgehend bestraft. Die wesentlich effizienteren Crimmitschauer erzielten das 1:3. Saarinen wurde frei vor dem Tor angespielt und traf im Fallen in die lange Ecke. Nach zwei Dritteln führten die Gäste trotz eines Schussverhältnisses von 20:37 aus ihrer Sicht mit zwei Toren.

Die Füchse rannten auch im Schlussdrittel an. Es schien schon fast so, als seien alle Mühen vergeblich, als den Füchsen doch noch ein Überzahltor gelang. Adam hatte Richtung Tor geschossen, Thomas Götz am kurzen Pfosten abgefälscht und Feodor Boiarchinov vorm Tor ins leere Tor abgestaubt. Als dann fünf Minuten vor Schluss der Ausgleich gelang, war der Jubel riesig. Adam passte in den Slot, Eriksson scheiterte aus einem Meter am Torwart, diesmal sprang der Puck zu Hessler, der die Scheibe ins Netz beförderte. Das Unentschieden nach 60 Minuten war aus Füchse-Sicht hochverdient, spiegelte aber auch das Dilemma der Füchse wider: Angesichts des Chancenverhältnisses muss man so ein Spiel gewinnen. In der Verlängerung bestätigte sich das noch einmal. Hayes lief nach 18 Sekunden allein auf das Gästetor zu und wurde beim Torabschluss gefoult – Penalty. Der oft im Penalty schon erfolgreiche Hayes legte sich den Puck auf die Rückhand und hob sie über die Stockhand von Kilar – aber auch um Zentimeter übers Tor. Auf der anderen Seite zog Schietzold vom Bullypunkt ab und schoss Torwart Franzreb zum Siegtor für die Gäste durch die Hosenträger – ein Torwartfehler. Franzreb war die Verzweiflung mehr als deutlich anzusehen.

Auf der Pressekonferenz machte Robert Hoffmann gute Miene zum bösen Spiel: „Wir haben eine tolle Moral gezeigt, sind zurückgekommen. Irgendwann, das verspreche ich, werden wir uns auch richtig belohnen. Aber trotzdem – das war doch ein geiles Eishockeyspiel für die 3 000 Zuschauer. Schon am Donnerstag geht es weiter. Es geht zu den Frankfurter Löwen, dem amtierenden Meister und Tabellenzweiten. Am Sonnabend kommen dann die Bietigheim Steelers – Vizemeister und Tabellenführer. Hoffnung macht, dass die Füchse in den letzten Spielen immer die Chance hatten, zu siegen und dass voraussichtlich wieder alle Förderlizenzspieler zur Verfügung stehen.

Lausitzer Füchse – ETC Crimmitschau 3:4 n. V. (0:0, 1:3, 2:0)

0:1 André Schietzold 31:10 (Assist: Saarinen, Pohl)

0:2 Brock Maschmeyer 32:41 (Pohl, Ciernik)

1:2 Roope Ranta 33:10 (Hayes, Jahnke)

1:3 Ossi Saarinen 37:25 (Kabitzky, Ostwald)

2:3 Feodor Boiarchinov 49:28 (Überzahl, Götz, Adam)

3:3 Vincent Hessler 55:17 (Adam, Eriksson )

3:4 André Schietzold 61:21 (Saarinen, Allen)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Geiseler – Adam, Owens – Kania, Bär – Schiller, Hoffmann

Sturm: Ranta, Hayes, Jahnke – Hessler, Eriksson, Tegkaev – Boiarchinov, Götz, Kuschel – Warttig, Schmidt, Neuert

ETC Crimmitschau

Tor: Kilar

Verteidigung: Maschmeyer, Schietzold – Olleff, Kranjic – Halbauer, Weber – Ostwald

Sturm: Allen, Saarinen, Pohl – Knackstedt, Ciernik, Czarmik – Walsh, Schlenker, Kabitzky – Keil, Gollenbeck

Schiedsrichter: Jens Steinecke, Marc André Aust

Strafen: Weißwasser 8, Crimmitschau 14

Zuschauer: 2 979

