Kein Rückzug ohne Dankeschön Schweren Herzens hat Swen Liebsch sein Stadtratsmandat zurückgegeben. Sein Parteibuch behält er aber noch.

Bürgermeister Tobias Goth (r.) bedankt sich bei Swen Liebsch. © André Braun

Drei Stadträte haben in diesem Frühjahr ihr Ehrenamt aufgegeben. Während Eckhard Voigt und Eberhard Jahn bei einer der letzten Ratssitzungen verabschiedet werden konnten, blieb der Platz von Swen Liebsch selbst an diesem Abend leer. Die Verabschiedung holte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) daher am Dienstag nach.

Liebsch ist dabei anzusehen, dass ihm dieser Schritt schwerfällt – wie das Laufen insgesamt. Seit 2004 war der selbstständige Bäckermeister zunächst für die FDP-Ortsgruppe, zuletzt für die Wählervereinigung als Bürgervertreter im Einsatz. Sein Job machte ihm dieses Ehrenamt von vornherein nicht leicht. Denn schon kurz nach Mitternacht geht das Licht in der Backstube an. Um 21 Uhr ist daher meist Nachtruhe im Hause Liebsch angesagt. Die abendlichen Sitzungen einzuplanen, hat daher nicht immer geklappt. Hinzu kamen in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme: Beschwerden mit Kreuzband und Meniskus folgte eine neurologische Erkrankung, von der die Muskeln betroffen sind. Der Genesungsprozess gestaltet sich langwierig, der Termin für den nächsten Klinikaufenthalt steht schon fest. Dann muss die Familienbäckerei auch mal für ein oder zwei Tage geschlossen bleiben. Dem Lehrling kann und will der Meister die Verantwortung nicht aufbürden.

Trotz seines Rückzuges aus dem Stadtrat möchte sich Swen Liebsch weiter in und für Leisnig engagieren, „solange es geht“, verspricht er. Das hat die Familie schon seit ihrem Zuzug aus dem Erzgebirge getan. Ein Foto in der Filiale am Markt zeigt die Liebschs auf dem Weg zu einem Altstadtfest-Einsatz. Auch für den Erhalt des Freibades hat sich der 45-Jährige engagiert. Darüber hinaus erinnerte der Bürgermeister an die Unterstützung von Kitas, wenn Kuchen für Feste benötigt wird.

Einen Lieblingskuchen hat der Bäckermeister übrigens nicht. Er lange eher bei Deftigem zu, verriet Liebsch. Doch auch da müsse er sich im Moment zurücknehmen – der vielen Medikamente wegen und um seine Leber zu entlasten. Daher wird auch der Wein, den ihm der Rathauschef mitgebracht hat, vorerst unangetastet bleiben.

Seiner Partei will Swen Liebsch trotz Rückzugs aus der Kommunalpolitik treu bleiben, „selbst wenn ich im Moment möglicherweise das einzige FDP-Mitglied in Leisnig bin“. Eine Ortsgruppe gibt es schon seit Jahren nicht mehr.

zur Startseite