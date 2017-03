Kein Rennen um Platz an Grundschule Die Stadt hat die Einschulbezirke abgeschafft. Nun legte sie neue Kriterien fest, an denen sich die Eltern orientieren können.

Die Eltern der jetzt fünfjährigen Kamenzer können aufatmen. Sie müssen nicht schon in der Nacht zum 29. August dieses Jahres vor ihrer Wunschschule zelten, um Punkt 13 Uhr die ersten am Anmeldeschalter in den Sekretariaten zu sein. Das befürchtete Windhundrennen auf die begehrtesten Startplätze der ABC-Schützen findet in Kamenz jedenfalls nicht statt. Dies war befürchtet worden, nachdem die Stadt – anderen folgend – die Einschulbezirke abgeschafft hatte. Sie regelten auf den Straßenzug genau, welches Kind wo anzumelden ist. Jetzt wird die Wahlfreiheit und damit das Eltern- und Kinderwohl-Wollen höher gehängt.

Was aber nun gerade nicht in wildem Anrennen und damit verbundenen Chaos münden soll. Der Verwaltungsausschuss hat die „Entscheidungskriterien“ festgelegt, nach denen ab dem Schuljahr 2018/19 eingeschult wird. Kamenz leistet sich bekanntlich – und inzwischen wieder von allen gewollt – drei Grundschulen: am Forst (drei Züge pro Klassenstufe), in Wiesa (ein Zug) und auf dem Gickelsberg (maximal 1,5 Züge). Natürlich muss auf ein „ausgewogenes Verhältnis“ zwischen den unterschiedlich großen Einrichtungen geachtet werden. Bloß, wie will man es erreichen?

Zum einen mit einem gemeinsamen Anmeldetermin. Am 29. August 2017 können die Eltern ihr Kind von 13 bis 18 Uhr an der Schule ihrer Erstwahl anmelden – mit Angabe eines Zweitwunsches. Dabei ist es egal, ob die Anmeldung 13.01 oder 17.59 Uhr erfolgt. Nur, wer sie an diesem Tag verpasst, kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn die Wunschklasse am Tag davor bereits voll ist. Falls Eltern am 29. August nicht im Lande sind, empfiehlt es sich also, eine Vollmacht an Dritte auszustellen, die die formale Anmeldung ebenso vornehmen können.

Erst in den Winterferien findet das „interne Entscheidungsverfahren“ statt, in das neben den Schulen auch der Schulträger und die Bildungsagentur einbezogen sind. Gleichberechtigte Kriterien für die Entscheidung sind „Geschwister des Schulanfängers in den Klassen 1 bis 3“ der gewünschten Schule sowie die „Schulnähe“ des Wohnortes. Der Bescheid fürs Schuljahr 2018/19 wird bis 16. Mai zugestellt. Bis dahin heißt es, die kleinen Füße still zu halten. Ob‘s funktionieren kann? (SZ/fro)

