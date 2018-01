Kontra 28-Stunden-Woche Kein Regelungsbedarf per Tarifvertrag Die Metall-Arbeitgeber sehen ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr, wenn betriebliche Belange aus dem Blick geraten.

Nils Kroemer (58) ist Präsident und Verhandlungsführer für 59 Mitgliedsbetriebe im Verband der sächsischen Metall- und Elektroindustrie mit mit rund 22 700 Beschäftigten. Er leitet seit 1999 das Werk für Kombinationstechnik der Siemens AG, Chemnitz. © VSME

Der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten mag aus Sicht vieler Beschäftigter verständlich sein. Wer würde nicht gern weniger arbeiten, am besten bei höherem Einkommen? Leider wird schnell vergessen, dass unsere Wirtschaftsordnung auf Wettbewerb beruht. Die Kunden bestimmen, bei welchem Unternehmen sie einkaufen – mit Blick auf Qualität, Preise und zeitliche Verfügbarkeit.

Interessanterweise ändern viele Beschäftigte ihre Perspektive, wenn sie selbst Kunden sind und Kaufentscheidungen treffen.

Unser wirtschaftliches Umfeld ist nicht statisch. Es gibt immer wieder neue Wettbewerber – ein der Marktwirtschaft immanenter Prozess. Er ist die Basis für Produktivitätsfortschritt und letztlich den Wohlstand unserer Gesellschaft. Mit der Globalisierung hat sich diese Entwicklung beschleunigt. Bei der Produktivität spielen die Arbeitskosten eine entscheidende Rolle. Hier ist Deutschland im internationalen Spitzenfeld, auch aufgrund niedriger Arbeitszeiten. Wir können sicher auch künftig hohe Preise für unsere Produkte mit Innovationen, Spitzenqualität und exzellentem Service erzielen. Dennoch: Entscheidend sind flexible Arbeitszeiten bei einem ausreichenden Gesamtvolumen. Wenn Beschäftigte ihre Arbeitszeit ohne Rücksicht auf betriebliche Belange reduzieren, wird die Wettbewerbsfähigkeit leiden. Die Idee, ausfallende Zeiten einfach mit „anderen Instrumenten“ zu kompensieren, ist praxisfremd. Und sie blendet die Interessen der Beschäftigten aus, zu deren Lasten die Absenkung gehen müsste: Teilzeit, Befristung, Leiharbeit.

Heute spielt neben beruflichem Erfolg die stärkere Teilhabe am Familienleben eine immer wichtigere Rolle. Es liegt im Interesse der Unternehmen, dass ihre Beschäftigten mit den Arbeitsbedingungen zufrieden sind, was sich in vielfältigen betrieblichen Lösungen widerspiegelt. Die betriebliche Realität ist also deutlich weiter als die Diskussion. Es besteht kein Regelungsbedarf per Tarifvertrag.

Die Beschäftigten in den VSME-Betrieben haben bereits vergleichsweise hohe Löhne. Facharbeiter liegen fast 30 Prozent über dem sächsischen und fünf Prozent über dem deutschen Schnitt. Diese erfolgreiche Entwicklung dürfen wir nicht durch unrealistische Forderungen gefährden.

Die IG Metall fordert einen Anspruch, die Arbeitszeit für höchstens zwei Jahre auf bis zu 28 Wochenstunden zu kürzen.

