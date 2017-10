Kein Protest gegen Merkel in Dresden und das J-Wort Die Polizei hat sich auf Demonstranten vor dem Dresdner Kongresszentrum eingestellt, doch der Protest bleibt aus. Dafür setzt die Kanzlerin bei ihrer Rede beim Bundestreffen der Jungen Union für ein Ausrufezeichen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden. © dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Deutschlandtag der Jungen Union in Dresden.

Vor dem Kongresszentrum versammelte sich nur eine kleine Gruppe von Demonstranten.

Beim Bundestreffen der Jungen Union stellt sich die Kanzlerin zum ersten Mal nach der Wahl einem großen Parteipublikum.

Angela Merkel (CDU) hat erstmals offiziell Gespräche mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition angekündigt. Es werde schwierige Verhandlungen geben, aber es gehe darum, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte die Kanzlerin am Samstag beim Bundestreffen der Jungen Union, dem sogenannten „Deutschlandtag“, in Dresden. „Ich möchte, dass sie zustande kommt.“

Über einen Koalitionsvertrag werde ein Sonderparteitag der CDU entscheiden. Die rund 1.000 Delegierten des Parteinachwuchses quittierten die Ankündigung mit Applaus.

Die CSU rief sie im Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge zu einer Einigung auf. Die Schwesterparteien hätten im Wahlkampf geschafft, mit diesem Dissens zu leben, sagte Merkel. „Aber jetzt steht eine neue Aufgabe an: gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen“. Die Flüchtlingspolitik habe wie kein anderes Thema CDU und CSU erschüttert. Merkel sagte, sie werde alles daran setzen, eine Lösung zu finden, bei der sich keiner verleugnen müsse.

Befürchtet wurden im Vorfeld des Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden Proteste wie vor einem Jahr beim Festtag zur Deutschen Einheit am 3. Oktober oder wie zuletzt in Torgau. Doch die Pöbelei blieb aus. Vor der Ankunft der CDU-Vorsitzenden hatten sich nur rund 35 Menschen gegenüber des Kongresszentrums versammelt.

Mehrere Dutzend Polizisten brachten die als protestwillig eingestufte Gruppe außer Sicht- und Hörweite. Die Lage blieb friedlich, bis die Kanzlerin vorfuhr und im Gebäude verschwand. Nur einen einzelner Mann, der auf der Treppe zum Eingang des Gebäudes stand, forderte Merkel schreiend zu einem „Abflug nach Brüssel“ auf. Die Polizei ist aufgrund diverser Aufrufe zu Störaktionen mit einem erhöhten Aufgebot vor Ort. Offizielle Versammlungen waren nicht angemeldet worden.

Video: Wenig Protest hinter viel Polizei

Nachdem der Empfang reibungslos verlief, sollte es nach Rede für Merkel noch etwas ungemütlich werden. Sie stand den Delegierten der JU, die aktuell etwa 110.000 Mitglieder hat, Rede und Antwort. Die durchaus mächtige Nachwuchsorganisation von CDU und CSU hatte eine Schärfung des konservativen Profils der Schwesterparteien und personelle Wechsel als Konsequenzen auf das Wahldesaster gefordert.



Ihre in der Partei umstrittene Reaktion auf den schweren Einbruch der Union der Bundestagswahl verteidigte die Kanzlerin jedoch. Zu ihrer intern schwer kritisierten Äußerung, sie könne nicht erkennen, was sie im Wahlkampf hätte anders machen sollen, sagte die CDU-Chefin, dass nur dieser eine Satz hängengeblieben sei. Sie habe auch lange darüber geredet, welchen Konsequenzen aus dem Wahlergebnis gezogen werden müssten. Es gehöre zu verantwortlicher Politik, dass man nach einem solchen Wahlergebnis "nicht nur geschockt ist", sondern dass man auch die strategischen Möglichkeiten sehe, so Merkel.



Auf die JU-Forderung nach personeller Erneuerung in einer künftigen Regierung erklärte Merkel, sie wolle "neue Köpfe" berücksichtigen. Eine öffentliche Personaldiskussion werde sie aber derzeit nicht führen. Zudem habe sie auch in der Vergangenheit darauf geachtet, dass junge Köpfe in Partei und Regierung Verantwortung hätten. Bestes Beispiel sei der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Jens Spahn. Er hatte am Vorabend kaum verborgen heftige Kritik an ihrem Kurs geäußert. Spahn sei Staatssekretär "ja nicht geworden, weil ich ihn verstecken wollte", sagte Merkel.



Am Sonntag hat die Kanzlerin einen weiteren schwierigen Termin: Der Obergrenzen-Streit wird dann zentrales Thema des Spitzentreffens von CDU und CSU. Die CSU fordert die Aufnahme von höchstens 200.000 Flüchtlingen pro Jahr. Merkel lehnte eine solche pauschale Festlegung bisher klar ab - Grüne und FDP auch. (fsc/dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Kein Protest gegen Merkel in Dresden und das J-Wort Dresden. Angela Merkel (CDU) hat erstmals offiziell Gespräche mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition angekündigt. Es werde schwierige Verhandlungen geben, aber es gehe darum, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte die Kanzlerin am Samstag beim Bundestreffen der Jungen Union, dem sogenannten „Deutschlandtag“, in Dresden. „Ich möchte, dass sie zustande kommt.“ (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/kein-protest-gegen-merkel-in-dresden-und-das-j-wort-3790042.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: